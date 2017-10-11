بالصور.. ممثلات شهيرات يتهمن أحد أباطرة هوليوود باغتصابهن

نيويورك (أ ف ب)

دانت شهادات جديدة المنتج الهوليوودي النافذ هارفي واينستين لتضاف إلى اخرى اتهمته بالاعتداء الجنسي وصولاً إلى الاغتصاب والترهيب.

فبعد ما كشفته صحيفة «نيويورك تايمز» الخميس الماضي وتسبب بفضح أمر المنتج الشهير، أكدت الممثلة الإيطالية ازيا ارجنتو وامرأتان اخريان في مقال نشرته مجلة «ذي نيويوركر» صدر الثلاثاء أن واينستين اغتصبهن.

وقالت الناطقة باسم واينستين في تصريح ارسل إلى وسائل إعلام أميركية عدة «ينفي واينستين كل الاتهامات بإقامته علاقات جنسية من دون موافقة الطرف الاخر».