زيارات إلى الناديين المصري والهندي

أبوظبي (الاتحاد)
نظمت إدارة البرامج الرياضية باللجنة الأولمبية الوطنية سلسلة من الزيارات الميدانية لأندية الجاليات المقيمة بالدولة، بهدف تعزيز التعاون في مجالات العمل الرياضي والمشاركة في الفعاليات والمبادرات المجتمعية والرياضية للجنة ومنها اليوم الرياضي الوطني.
وأكد بهارات شاشارا مدير عام النادي الهندي في دبي أن النادي بمنشآته ومرافقه كافة سيكون في خدمة الحدث الذي يشمل مختلف المراحل العمرية من المقيمين على أرض الدولة، للمساهمة في نجاح تلك التظاهرة الرياضية الفريدة التي تمتد على مدار يوم كامل، وهي فرصة كذلك للتعبير عن حب الإمارات، وما تقدمه من مبادرات سامية بصورة مستمرة في شتى القطاعات، هدفها الأساسي ترسيخ مبادئ الخير والمودة وترك بصمة إيجابية في نفوس الجميع.
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كما أبدى المهندس أحمد أبو عجيلة رئيس النادي المصري بدبي استعداده التام للمشاركة في الحدث، من خلال إقامة مجموعة من الأنشطة الرياضية طوال اليوم، وتنظيم العديد من المسابقات والفعاليات.
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وأضاف أن التعاون مع الجهات والمؤسسات الرياضية بالإمارات يصب في خدمة اليوم الرياضي الوطني، نظراً إلى وجود العديد من الأسر والأفراد الأعضاء بالنادي سواء من الجالية المصرية ومن الجنسيات الأخرى التي تمارس الأنشطة المتعددة داخل أروقته.