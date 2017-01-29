زيارات إلى الناديين المصري والهندي

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت إدارة البرامج الرياضية باللجنة الأولمبية الوطنية سلسلة من الزيارات الميدانية لأندية الجاليات المقيمة بالدولة، بهدف تعزيز التعاون في مجالات العمل الرياضي والمشاركة في الفعاليات والمبادرات المجتمعية والرياضية للجنة ومنها اليوم الرياضي الوطني.

وأكد بهارات شاشارا مدير عام النادي الهندي في دبي أن النادي بمنشآته ومرافقه كافة سيكون في خدمة الحدث الذي يشمل مختلف المراحل العمرية من المقيمين على أرض الدولة، للمساهمة في نجاح تلك التظاهرة الرياضية الفريدة التي تمتد على مدار يوم كامل، وهي فرصة كذلك للتعبير عن حب الإمارات، وما تقدمه من مبادرات سامية بصورة مستمرة في شتى القطاعات، هدفها الأساسي ترسيخ مبادئ الخير والمودة وترك بصمة إيجابية في نفوس الجميع.

وأشار مدير عام النادي الهندي إلى أن تنظيم الفعاليات الرياضية يضم العديد من الألعاب الفردية والجماعية والتراثية، فضلاً عن مجموعة من الأنشطة الثقافية والترفيهية لأعضاء النادي كافة في هذا اليوم، مؤكداً أن الجالية الهندية في كل الإمارات تكن كل الحب والتقدير لقيادة وشعب هذا البلد المعطاء الذي يعيش فيه الناس بتناغم وانسجام وسعادة، كما أن المشاركة في اليوم الرياضي الوطني هي رسالة للمجتمع بأكمله ودليل على حرص الأفراد والجهات والمنظمات والمؤسسات بمختلف أنواعها على التفاعل المباشر مع هذا النوع من الأحداث النبيلة والتي إن دلت فهي تدل على مدى ترابط وعمق العلاقات بين الجنسيات والثقافات المتنوعة.

كما أبدى المهندس أحمد أبو عجيلة رئيس النادي المصري بدبي استعداده التام للمشاركة في الحدث، من خلال إقامة مجموعة من الأنشطة الرياضية طوال اليوم، وتنظيم العديد من المسابقات والفعاليات.

وقال «نسعد جميعاً بالدعوة إلى المشاركة في اليوم الرياضي الوطني وتعبيراً عن الحب والتعاون لنشارك الأشقاء في إنجاحه وخروج الحدث بالصورة اللائقة التي عهدناها دائماً لإمارات الخير والسلام».

وأضاف أن التعاون مع الجهات والمؤسسات الرياضية بالإمارات يصب في خدمة اليوم الرياضي الوطني، نظراً إلى وجود العديد من الأسر والأفراد الأعضاء بالنادي سواء من الجالية المصرية ومن الجنسيات الأخرى التي تمارس الأنشطة المتعددة داخل أروقته.