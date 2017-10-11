قرقاش: استضافة كأس العالم لا ينبغي أن تشوه بدعم الإرهاب

أبوظبي (الاتحاد)

دعا معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية أمس قطر إلى مراجعة سياستها في دعم التطرف والإرهاب كدولة مضيفة لكأس العالم 2022، مشدداً في تغريدات على «تويتر» على أن استضافة كأس العالم لا ينبغي أن تكون مشوهة بدعم المتطرفين والإرهابيين سواء الأفراد أو المنظمات. وقال قرقاش «خطأ الترجمة لتغريدة الأخ ضاحي (نائب رئيس الشرطة والأمن في دبي الفريق ضاحي خلفان تميم) حول استضافة قطر لكأس العالم حظي باهتمام الصحافة الدولية، فلا تستوي الاستضافة مع سجل في دعم التطرف والإرهاب».

وأضاف «من المهم أن تراجع قطر سياستها في دعم التطرف والإرهاب كدولة مضيفة لكأس العالم، إن كانت المراجعة لأجل الجيرة غير مهمة فالالتزام الدولي ضروري».

وتابع في تغريدات بالانجليزية «يجب أن تتضمن استضافة قطر لكأس العالم 2022 رفضا للسياسات الداعمة للتطرف والإرهاب، الدوحة ينبغي أن تراجع سجلها»، وأضاف «إن استضافة كأس العالم 2022 لا ينبغي أن تكون مشوهة بدعم المتطرفين والإرهابيين سواء الأفراد أو المنظمات، مراجعة قطر لسياساتها ضرورة لا بد منها».