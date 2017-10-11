روسيا كشفت 20 خلية إرهابية وقتلت 120 متطرفاً

عواصم (وكالات)
أعلنت قوات الأمن الروسية، أمس أنها كشفت خلال العام الجاري وحتى الآن، 20 خلية إرهابية ، كما قضت على 120 إرهابيا مشتبها بهم، في منطقة شمال القوقاز.
وقال الكسندر بورتنيكوف، رئيس جهاز الأمن الفيدرالي في موسكو، إن النشاط الإرهابي في المنطقة، قد تباطأ بسبب العمل المستهدف.
|
من جانب آخرأوقفت الشرطة السويسرية تونسيين يشتبه بقيامهما بأنشطة إرهابية على ارتباط محتمل بقتل شابتين طعنا في مرسيليا في مطلع أكتوبر الحالي.
|
وكتبت الصحف المحلية أن مذكرة توقيف دولية ُصدرت بحق الرجلين للاشتباه بارتباطهم بالتونسي أحمد حناشي (29 عاما) منفذ الاعتداء في مرسيليا جنوب شرق فرنسا في الأول من أكتوبر الحالي والذي قتل برصاص الشرطة.
إلا أن مديرة الإعلام لدى الشرطة الفدرالية «فيدبول» كاثي ماريه رفضت تأكيد هذه المعلومات.