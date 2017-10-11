روسيا كشفت 20 خلية إرهابية وقتلت 120 متطرفاً

عواصم (وكالات)

أعلنت قوات الأمن الروسية، أمس أنها كشفت خلال العام الجاري وحتى الآن، 20 خلية إرهابية ، كما قضت على 120 إرهابيا مشتبها بهم، في منطقة شمال القوقاز.

وقال الكسندر بورتنيكوف، رئيس جهاز الأمن الفيدرالي في موسكو، إن النشاط الإرهابي في المنطقة، قد تباطأ بسبب العمل المستهدف.

وأفادت تقارير صادرة عن وكالة أنباء «إنترفاكس» الروسية، بمقتل اثنين من المتمردين، امس أثناء عملية جرت في جمهورية داغستان الواقعة بمنطقة شمال القوقاز. وتجرى عمليات لمكافحة الإرهاب - مثل تلك التي وقعت اليوم الثلاثاء في داغستان - كل أسبوع تقريبا.

من جانب آخرأوقفت الشرطة السويسرية تونسيين يشتبه بقيامهما بأنشطة إرهابية على ارتباط محتمل بقتل شابتين طعنا في مرسيليا في مطلع أكتوبر الحالي.

وأوردت وكالة الأنباء السويسرية أن الشرطة الفدرالية أوقفت الرجلين في مركز استقبال في كياسو (كانتون تيسينو) على الحدود مع إيطاليا.

وكتبت الصحف المحلية أن مذكرة توقيف دولية ُصدرت بحق الرجلين للاشتباه بارتباطهم بالتونسي أحمد حناشي (29 عاما) منفذ الاعتداء في مرسيليا جنوب شرق فرنسا في الأول من أكتوبر الحالي والذي قتل برصاص الشرطة.

إلا أن مديرة الإعلام لدى الشرطة الفدرالية «فيدبول» كاثي ماريه رفضت تأكيد هذه المعلومات.