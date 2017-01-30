أبوظبي (الاتحاد)

شهد سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس نادي تراث الإمارات، صباح أمس في ميدان سباقات الهجن بمدينة سويحان، حفل افتتاح فعاليات النسخة الحادية عشرة لمهرجان سموه التراثي 2017 الذي ينظمه نادي تراث الإمارات ومركز سلطان بن زايد للثقافة والإعلام، وتستمر فعالياته التي تزيد على 60 بمشاركة واسعة من محبي رياضة الهجن في الدولة ودول مجلس التعاون حتى 11 من فبراير المقبل.

حضر الافتتاح سفراء وقناصل يمثلون كندا، باكستان، إندونيسيا، البرتغال، بولندا، السودان، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الدولة، وبدأ البرنامج بعزف السلام الوطني، ثم ألقى سنان أحمد محمد راشد الرميثي، رئيس اللجنة العليا المنظمة، المدير التنفيذي للأنشطة، كلمة اللجنة، قال فيها «نتوقف مع التراث والتاريخ على أرض مدينة سويحان لنتعرف عن قرب على ما بذله الآباء من جهد ومبادرات في سبيل المحافظة عليه ونقله إلى الأجيال الحاضرة والمقبلة».

وأضاف «ما بذله الأوائل، وعلى رأسهم الوالد القائد المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، يحتم علينا أن نكون على مستوى المسؤولية لتحقيق استراتيجية المحافظة على التراث الثقافي، وتنفيذ رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات سمو راعي المهرجان سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان في المحافظة على التراث، وتعزيز مكانته ليواكب التطورات الكبيرة في وطننا العزيز».

وأكد أن النجاحات التي حققها المهرجان منذ انطلاقته، ثمرة دعم سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، مختتماً بالإشارة إلى أن المهرجان التراثي أصبح علامة فارقة في حفظ وتأصيل التراث، ومحطة رئيسة في صون وحماية تراث الدولة.