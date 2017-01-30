  • الاثنين 02 جمادى الأولى 1438هـ - 30 يناير 2017م

سلطان بن زايد يعطي شارة انطلاق مهرجان التراث في سويحان

«طرق» جميلة التلاد و«غنايم» بطلة «الذهبي»
حجم الخط |


تاريخ النشر: الإثنين 30 يناير 2017

أبوظبي (الاتحاد)

شهد سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس نادي تراث الإمارات، صباح أمس في ميدان سباقات الهجن بمدينة سويحان، حفل افتتاح فعاليات النسخة الحادية عشرة لمهرجان سموه التراثي 2017 الذي ينظمه نادي تراث الإمارات ومركز سلطان بن زايد للثقافة والإعلام، وتستمر فعالياته التي تزيد على 60 بمشاركة واسعة من محبي رياضة الهجن في الدولة ودول مجلس التعاون حتى 11 من فبراير المقبل.

حضر الافتتاح سفراء وقناصل يمثلون كندا، باكستان، إندونيسيا، البرتغال، بولندا، السودان، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الدولة، وبدأ البرنامج بعزف السلام الوطني، ثم ألقى سنان أحمد محمد راشد الرميثي، رئيس اللجنة العليا المنظمة، المدير التنفيذي للأنشطة، كلمة اللجنة، قال فيها «نتوقف مع التراث والتاريخ على أرض مدينة سويحان لنتعرف عن قرب على ما بذله الآباء من جهد ومبادرات في سبيل المحافظة عليه ونقله إلى الأجيال الحاضرة والمقبلة».

وأضاف «ما بذله الأوائل، وعلى رأسهم الوالد القائد المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، يحتم علينا أن نكون على مستوى المسؤولية لتحقيق استراتيجية المحافظة على التراث الثقافي، وتنفيذ رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات سمو راعي المهرجان سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان في المحافظة على التراث، وتعزيز مكانته ليواكب التطورات الكبيرة في وطننا العزيز».

وأكد أن النجاحات التي حققها المهرجان منذ انطلاقته، ثمرة دعم سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، مختتماً بالإشارة إلى أن المهرجان التراثي أصبح علامة فارقة في حفظ وتأصيل التراث، ومحطة رئيسة في صون وحماية تراث الدولة.

حضر فعاليات اليوم الأول، عبد الله فاضل المحيربي مدير عام ديوان سمو ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، وعلي عبد الله الرميثي المدير التنفيذي للدراسات والإعلام، وعبد الله محمد جابر المحيربي المدير التنفيذي للخدمات المساندة، ومنصور سعيد عمهي المنصوري، النائب الأول لمدير مركز سلطان بن زايد للثقافة والإعلام رئيس اللجنة الإعلامية، وسعيد علي المناعي منسق عام اللجان في المهرجان. ... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتبنى ترامب مواقف أكثر توازناً ،خاصة تجاه الشرق الأوسط، بعد توليه الرئاسة الأميركية ؟!
نعم
لا