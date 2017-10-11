الشرطة تسعى لاعتقال 70 عسكرياً لصلتهم بكولن

إسطنبول (وكالات)

بدأت الشرطة التركية أمس عملية لاعتقال 70 جندياً متهمين بصلتهم برجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله جولن الذي تتهمه أنقرة بتنسيق محاولة الانقلاب التي وقعت العام الماضي.

وقالت وكالة «دوجان» للأنباء، إن من بين من استهدفتهم العملية ضابطين برتبة كولونيل وسبعة ضباط برتبة كابتن و36 برتبة لفتنانت.

وتركزت العملية في مدينة قونية الواقعة بوسط تركيا، ولكنها جرت في وقت متزامن في سبعة أقاليم أخرى. وقالت «دوجان»، إن 62 من المشتبه بهم من أفراد القوات الجوية وبعضهم طيارون. وقامت الشرطة بتفتيش منازلهم وأماكن عملهم.

ورفض رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم أمس انتقادات واشنطن لبلاده على خلفية توقيف موظفين يعملان لدى القنصلية الأميركية، قائلاً إن أنقرة لا تحتاج إلى موافقة أميركية للقيام بذلك، فيما تصاعدت حدة السجال الدبلوماسي بين البلدين.

وقال يلديريم لحشد من أنصار حكومته تجمع في البرلمان «هل علينا طلب الإذن منهم؟». ووضع الموظف، وهو مواطن تركي، رهن الحبس الاحتياطي للاشتباه بارتباطه بحركة جولن.

وتم توجيه الاتهامات رسمياً للموظف بالتجسس والسعي إلى الإطاحة بالحكومة التركية، وهي اتهامات اعتبرت السفارة الأميركية أن «لا أساس لها». وردت واشنطن على التوقيف بتعليق إصدار التأشيرات من تركيا، إلا تلك المرتبطة بالهجرة، ما استدعى تحركاً مماثلاً من الجانب التركي.

وقال يلديريم «إنه تطاول غير مناسب أبدا لمعاقبة المواطنين، إنه سلوك لا يليق ببلد مثل الولايات المتحدة». واتهم يلديريم واشنطن بإيواء جولن على أراضيها، منتقداً كذلك اعتقال الولايات المتحدة مسؤولاً رفيع المستوى يعمل في أكبر مصرف تركي حكومي.

وقال الرئيس التركي رجب طيب اردوجان امس إن تركيا لم تعد تعترف بالسفير الأمريكي في انقرة، وأوضح «لا نعترف به كممثل للولايات المتحدة فى تركيا، وأقول هذا بشكل واضح تماما»، في إشارة إلى جون باس، السفير الأميركي فى تركيا، والذى سيتولى قريبا منصبا جديدا في أفغانستان.