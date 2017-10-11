رئيس كتالونيا يعلق الانفصال لمنح فرصة للحوار

عواصم (وكالات)

أعلن رئيس إقليم كتالونيا كارلوس بوجديمون امس أنه يتعين على كتالونيا أن تعلن استقلالها ولكنها « ستعلق» هذه الخطوة لتمنح فرصة « للحوار» مع الحكومة الإسبانية.

وانتقد بوجديمون الحكومة المركزية في العاصمة مدريد، خلال الخطاب الذي ألقاه أمام برلمان الإقليم. وقال بوجديمون إن هذه الحكومة رفضت كل محاولة من جانب كتالونيا لإجراء حوار، وأوضح أن إجابة مدريد « كانت دائما رفضا متشددا ومطلقا، مقروناً باضطهاد للمؤسسات الكتالونية». ودعا الحكومة الإسبانية إلى «الانصات.. ربما ليس الانصات لنا، ولكن للأشخاص (الآخرين) الذين يطلبون إجراء وساطة».

ووجه بوجديمون حديثه إلى كل الإسبان قائلا: «لسنا مجرمين ولا مجانين ولا انقلابيين».

وأعلن بوجديمون انه يقبل «تفويض الشعب» لكي تصبح المنطقة «جمهورية مستقلة» لكنه اقترح تعليق التطبيق الفوري لإعلان الاستقلال لكي يفسح المجال أمام الحوار.