ابن مسحار: «دبي البحري» قبلة للأحداث الرياضية

دبي (الاتحاد)

رحب نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بالمشاركين واللجنة العليا المنظمة لطواف دبي الدولي للدراجات الهوائية في نسخته الرابعة، حيث يتخذ الحدث الكبير من موقع النادي في الميناء السياحي مقراً للفرق ونقطة الانطلاق في المراحل الخمسة.

ونقل أحمد سعيد بن مسحار المهيري رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية تحيات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس النادي ومجلس الإدارة لجميع المشاركين واللجنة العليا المنظمة للحدث، وقال إن مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية سعيد بالشراكة المتجددة مع اللجنة المنظمة للطواف والجهة المنظمة المتمثلة في مجلس دبي الرياضي، مبينا أن توجيهات سمو رئيس النادي تنسجم دائما مع التوجهات الرامية لإبراز الوجه الجميل والرائع لدولة الإمارات بصفة عامة ودبي على وجه التحديد.

وأضاف أن النادي بموقعه المتميز في الميناء السياحي والمارينا اكتسب أهمية كبيرة في الآونة الأخيرة، حيث حقق التعاون اللافت مع مجلس دبي الرياضي الكثير من المكاسب من خلال استضافة الحدث الكبير في النسختين الثانية والثالثة ثم امتد التعاون بين النادي ومجلس دبي الرياضي ليشمل العديد من الأحداث مثل بطولة القارات لكرة القدم الشاطئية والتي تقام بداية نوفمبر من كل عام وكذلك اليوم الرياضي الوطني الأول.

وأوضح أن النادي أضحى قبلة متميزة ليس في الأحداث الرياضية البحرية فحسب بل في مختلف الفعاليات المجتمعية والتي تتنوع بين فترة وأخرى حيث نجح النادي ومنذ تأسيسه عام 1988 في تحقيق شراكة ناجحة مع مركز دبي التجاري العالمي من خلال معرض دبي العالمي للقوارب والذي يحتفل هذا العام بالنسخة رقم 25 في مقر النادي مع انطلاقة الدورة المقبلة مارس المقبل.