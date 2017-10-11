دراسة: اقتنِ كلباً لتبقى نشيطاً في «الشيخوخة»

برلين (د ب أ)

أظهرت دراسة إنجليزية أن تمشية الكلب تعزز بشدة مستويات النشاط البدني لدى كبار السن، سيما في الشتاء. سأل باحثون من جامعتي إيست أنجليا وكامبريدج، أكثر من ثلاثة آلاف مشارك من كبار السن، ما إذا كانوا يمتلكون كلباً ويقومون بتمشيته، ثم أعطوهم أجهزة قياس التسارع لتقيس باستمرار مستوى نشاطهم البدني على مدار فترة سبعة أيام.

وقال الطبيب يو- تسو وو المؤلف الرئيسي للدراسة وهو منتسب في الجامعتين: «نعلم أن مستويات النشاط البدني تقل خلال التقدم في العمر». وفي حين توقع الباحثون أن يجدوا أن من يصطحبون الكلاب في تمشية قضوا وقتا أقل في الجلوس من المشاركين الآخرين في الدراسة، فإن مدى الاختلاف كان «مدهشاً للغاية» لهم.

وأفادت الدراسة التي نشرت مؤخراً في دورية علم الأوبئة والصحة المجتمعية، أن مالكي الكلاب قضوا وقتا في الجلوس أقل 30 دقيقة يوميا في المتوسط.

وقال المشرف على الدراسة آندي جونز، أستاذ الصحة العامة في كلية طب نوريتش بجامعة إيست أنجليا، «لقد دهشنا من اكتشاف أن من يقومون بتمشية الكلاب كانوا أكثر نشاطاً بدنياً في المتوسط وقضوا وقتاً أقل جالسين في أكثر الأيام برودة ورطوبة وظلاماً من هؤلاء الذين لا يمتلكون كلاباً في أيام الصيف الطويلة المشمسة الدافئة». ويشير الباحثون إلى أن اضطرار المرء إلى تلبية احتياجات الكلب يمكن أن تكون حافزاً أقوى للانخراط في نشاط بدني.

وأظهرت الدراسات أن مستويات الأوكسيتوسين المعروف باسم «هرمون الحب»، يرتفع لدى الكثير من الأشخاص خلال التواصل مع الكلاب.