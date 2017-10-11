خبراء عرب يبحثون سبل تجريم دفع الفدية في اجتماع بالقاهرة

القاهرة (وكالات)

بدأت أمس، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الثاني للجنة المشتركة لخبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية بالدول العربية، لبحث مسألة تجريم دفع الفدية، برئاسة الجزائر، وحضور الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية السفير فاضل محمد جواد، رئيس قطاع الشؤون القانونية بالجامعة. وأكد السفير فاضل جواد، في تصريح على هامش الاجتماع، أهمية مناقشة موضوع تجريم الفدية، لأن الإرهابيين يلجأون لخطف مسؤولين ومواطنين من دول، ويطالبون حكوماتهم بدفع أموال يمولون بها عملياتهم الإرهابية.

ولفت إلى أن الجزائر ودولا أخرى قدمت مقترحات لتجريم الفدية لأنها أصبحت وسيلة لتمويل الإرهاب، كما تم الاتفاق على عقد اجتماع ثالث لمواصلة إبداء وجهات نظر الدول العربية.

وقال «لدينا اتفاقية عربية لمكافحة تمويل الإرهاب، فيها بعض الأحكام العامة، بأن أي اكتساب للأموال بصفة غير مشروعة محرم وغير شرعي، ولكن ليس هناك إشارة واضحة إلى موضوع الفدية بالذات، لذلك جاءت فكرة الاجتماع لمناقشة تجريم الفدية على مجلس وزراء العدل العرب، الذي طلب في أحد قراراته تشكيل لجنة مشتركة من وزراء العدل والداخلية العرب، لبحث هذا الموضوع».