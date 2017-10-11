أول مشروع في أوروبا لبحث العلاقة بين الدين والعنف السياسي

لندن (الاتحاد)

أطلق مركز «تریندز» للبحوث والاستشارات مشروعاً هو الأول من نوعه في أوروبا لبحث القضایا المتعلقة بالعلاقة بین الدین والعنف السیاسي، وذلك من داخل مجلس اللوردات البریطاني. وأعلن الدكتور أحمد الهاملي، مؤسس ورئیس مركز «تریندز»، المشروع الذي سوف ینفذ بالاشتراك مع المركز الدولي لدراسة التطرف والعنف السیاسي في جامعة كینجزكولیدج في العاصمة البریطانیة.

وحضر إطلاق المشروع عدد من ممثلي الحكومة البریطانیة والمنظمات الأهلیة المحلیة ووسائل الإعلام والباحثین والمحللین لمناقشة أهمیة «بحث قضیة استغلال الدین في الترویج للعنف السیاسي وتبریره». والهدف الأساسي للمشروع هو «بحث كیفیة استغلال الدین كأداة ومحفز رئیس للعنف السیاسي».

ویؤكد مركز «تریندز» أن العلاقة بین تسییس الدین والعنف السیاسي قضیة أمنیة عاجلة في العالم الیوم لأن تأثیرها یمتد إلى أرجاء العالم». ویرى الهاملي «أننا نشهد في عالم الیوم استغلالاً مكثفاً للأیدیولوجیة الدینیة بالتزامن، أیضاً، مع رفض قوي واسع النطاق لاعتبار الدین عاملاً رئیساً في استخدام العنف السیاسي». وشدد على الحاجة الملحة الآن «لمواجهة الفكر المتطرف غیر العنیف، باعتباره الأساس الذي تبرر به هذه الجماعات الثورة ضد المجتمعات المستقرة». وضرب مثالاً بجماعة الإخوان المسلمین والمنظمات المرتبطة بها سواء في أنحاء العالم. ووصف العلاقة بین الدین والعنف السیاسي بأنها «إحدى القضایا الأمنیة الملحة والخطیرة في الوقت الراهن».

ونبه الهاملي بشدة إلى أنه «لا یجب التهاون في مواجهة التیارات الثوریة التي تختفي تحت عباءة الدین؛ لأنها تقوض الأمن وتنشر الفوضى في العالم بأسره». وقال «من المهم للغایة إجراء بحوث علمیة عمیقة تكشف جذور العلاقة بین الأفكار الدینیة والعنف المدفوع بأغراض سیاسیة». وأضاف الهاملي، في لقاء عقد برعایة اللورد ألدردایس، أن مركز «تریندز» یأمل تشكیل «شبكة من الخبراء والجهات المعنیة من شأنها توفیر مناخ علمي یمكن هؤلاء من التفاعل والوصول إلى فهم دقیق للقضایا والمشاغل المتصلة بالعلاقة بین الدین والعنف السیاسي». واعتبر الهاملي، وهو أیضاً خبیر في قضایا مكافحة الإرهاب والأمن الدولي، عن أمله في أن «یسهم المشروع البحثي الجدید في فهم العلاقة الملتبسة بین الدین الذي یساء فهمه وتفسیر نصوصه من جانب الجماعات والمنظمات الدینیة وبین العنف السیاسي خاصة في الشرق الأوسط».

ومن المتوقع أن یصدر، في إطار المشروع الطموح، سلسلة من التقاریر الشهریة التي تعالج المواضیع الهامة المتصلة باستخدام الدین والنصوص الدینیة التي تستغل كأساس لتبریر ممارسة أعمال العنف ذات الدوافع السیاسیة.

ومن جانبه، وصف الدكتور شیراز ماهر، نائب مدیر المركز الدولي لدراسة التطرف والعنف السیاسي في جامعة كینجز كولیدج المشروع الجدید بأنه «بالغ الأهمیة ویعالج قضیة ملحة في الوقت الحالي». ووصف المشاركون في اللقاء المشروع بأنه إسهام جاء في الوقت المناسب لمواجهة منظمات وجمعیات تتبنى تفسیرات متطرفة للدین. وقالوا «نحن بحاجة إلى مؤسسات مثل مركز تریندز لخوض غمار هذا المجال من البحوث التي باتت ضروریة لفهم جذور ظاهرة التطرف والإرهاب. ویرى مركز «تریندز» أن أوروبا، مثل الشرق الأوسط، في حاجة ماسة لفهم العلاقة بین استغلال الدین لتبریر العنف السیاسي، وهو الأمر الذي یعتقد الهاملي أنه «سوف یسهم في مساعدة الدول الأوروبیة على إدراك خطورة المنظمات الدینیة النشطة فیها».

يذكر أن مركز « تريندز» للبحوث والاستشارات هو مركز بحثي تقدمي مستقل، مقره في أبوظبي، یسعى لتأسیس شبكة عالمیة من الباحثین. وأدرجت جامعة بنسلفانیا الأميركیة مركز «تریندز» ضمن قائمة أهم 10 مراكز بحثیة حدیثة النشأة في العالم. وهدف المركز هو المساعدة في تحسین السیاسات وعملیات صنع القرار عبر البحوث والتحلیلات الدقیقة.ويبحث باحثو المركز في أجندات ما وراء الأخبار، ویغوصون في المتغیرات غیر المعلنة التي تؤثر في صناع القرار بهدف التنبؤ بالفرص والتحدیات المستقبلیة.