بالفيديو.. محمد بن زايد يزور معلمه أحمد مندي أحد الرواد الأوائل

أبوظبي (وام)
زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة معلمه الأستاذ الفاضل أحمد إبراهيم مندي التميمي في منزله بمدينة خليفة في أبوظبي.
وتبادل سموه الأحاديث الودية مع معلمه الأستاذ أحمد إبراهيم مندي أحد الرواد الأوائل من المعلمين الأفاضل الذين ساهموا في مسيرة التعليم في بدايات الاتحاد، وحملوا أمانة هذه المهمة وأدوا رسالتها السامية، مستذكراً سموه ومعلمه أيام المرحلة الدراسية وما تحمله الذكريات من مواقف وأحداث مرت عليها سنوات عديدة وما زالت راسخة في الوجدان.
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من جانبه، رحب الأستاذ أحمد إبراهيم مندي التميمي بزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان له في منزله، معرباً عن سعادته وأسرته بهذه الزيارة، مشيراً إلى أنها لفتة كريمة ليست بغريبة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تعبر عن مقدار الوفاء والعرفان والحب الذي يكنه سموه للمعلمين في صورة تعكس الود الذي يجمع الشعب بالقيادة.
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