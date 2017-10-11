بالفيديو.. محمد بن زايد يزور معلمه أحمد مندي أحد الرواد الأوائل

أبوظبي (وام)

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة معلمه الأستاذ الفاضل أحمد إبراهيم مندي التميمي في منزله بمدينة خليفة في أبوظبي.

وتبادل سموه الأحاديث الودية مع معلمه الأستاذ أحمد إبراهيم مندي أحد الرواد الأوائل من المعلمين الأفاضل الذين ساهموا في مسيرة التعليم في بدايات الاتحاد، وحملوا أمانة هذه المهمة وأدوا رسالتها السامية، مستذكراً سموه ومعلمه أيام المرحلة الدراسية وما تحمله الذكريات من مواقف وأحداث مرت عليها سنوات عديدة وما زالت راسخة في الوجدان.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن سعادته بلقائه الأستاذ أحمد مندي، مثمناً سموه عطاء وإخلاص أستاذه وجهود وتفاني زملائه الكرام من المعلمين والمربين الأفاضل ممن تركوا بصمات واضحة، وكانت همتهم وعزيمتهم وإخلاصهم تفوق ثراء ثقافتهم ومعارفهم وكرسوا أوقاتهم وفكرهم وخبراتهم لينهضوا بالأجيال المتعاقبة علماً ومعرفة وقيماً، فكانوا بحق المثل الأعلى والقدوة الصالحة، راجياً سموه من المولى تعالى له ولكل المعلمين دوام الصحة والعافية والتوفيق، وأن يبارك في أوقاتهم ويمد في أعمارهم ويحفظهم من كل سوء.

من جانبه، رحب الأستاذ أحمد إبراهيم مندي التميمي بزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان له في منزله، معرباً عن سعادته وأسرته بهذه الزيارة، مشيراً إلى أنها لفتة كريمة ليست بغريبة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تعبر عن مقدار الوفاء والعرفان والحب الذي يكنه سموه للمعلمين في صورة تعكس الود الذي يجمع الشعب بالقيادة.

رافق سموه خلال الزيارة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دائرة النقل، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، والشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، والشيخ زايد بن محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان.