رضا سليم (دبي)

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم رأس الخيمة بقصره أمس، وفد اللجنة العليا المنظمة لطواف دبي الدولي للدراجات الهوائية، وذلك بمناسبة الاستعدادات لتنظيم النسخة الرابعة من الطواف الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي.

ترأس وفد اللجنة المنظمة للطواف، سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة العليا المنظمة للطواف، وضم في عضويته أسامة الشعفار رئيس اتحاد الدراجات الهوائية نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة للطواف، وحريز المر بن حريز مدير الطواف، كما ضم الوفد محمد محراب عضو اللجنة المنظمة ورئيس اللجنة الفنية، وعبدالناصر الشامسي أمين عام الاتحاد وعلي الوالي مستشار الاتحاد، وعمران الجسمي مدير قسم العلاقات في مجلس دبي الرياضي.

ورحب صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي بوفد اللجنة المنظمة للطواف، ووجه بتقديم كل الدعم وتوفير سبل النجاح للطواف الذي تنتهي مرحلته الثانية في رأس الخيمة يوم بعد غد الأربعاء، كما قدم سموه الشكر إلى مجلس دبي الرياضي واللجنة المنظمة لجهودهم في التنظيم وحرصهم على الوصول إلى إمارة رأس الخيمة ضمن منافسات هذا الطواف المميز، مؤكداً أن إمارة رأس الخيمة مستعدة لاستضافة نخبة الدراجين العالميين المشاركين في الطواف.

وأكد سموه أن القيادة الرشيدة تولي الرياضة اهتماماً كبيراً باعتبارها نشاطاً مهماً لأفراد المجتمع ومصدراً للسعادة والطاقة الإيجابية والصحة.