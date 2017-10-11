انطلاق مناورات سعودية - بحرينية في مياه الخليج العربي



تاريخ النشر: الأربعاء 11 أكتوبر 2017 الرياض (وكالات) أعلن قائد الأسطول السعودي الشرقي اللواء البحري الركن فهد الغفيلي، أمس، بدء مناورات التمرين العسكري المشترك «جسر 18» بين القوات البحرية السعودية ممثلة في الأسطول الشرقي والقوات البحرية البحرينية، في مياه الخليج العربي على مرحلتين. ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن الغفيلي قوله، «إن هدف هذه المناورات هو توطيد العلاقات بين الجانبين، ورفع الجاهزية القتالية لديهما لمواجهة أي صراع مسلح وراء البحار، بالإضافة إلى تبادل الخبرات بفنون المعارك البحرية وإجراء رماية بالذخيرة الحية وعمليات مكافحة الإرهاب، وتطوير التنسيق العملياتي المشترك بين الوحدات البحرية المشاركة بالمناورات». وأكد أن هذه العمليات تعكس مدى القدرة والاستعدادات القتالية والجاهزية التي وصلت لها الوحدات العسكرية المشاركة من الجانبين، كما يتخلل التمرين عدد من الدروس والمحاضرات.