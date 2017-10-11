عقيل الحلالي، وكالات (صنعاء)

قتل العشرات من المتمردين الحوثيين أمس في غارات للتحالف العربي ومعارك متفرقة في اليمن وقرب حدود السعودية، حيث لقي 18 متمرداً على الأقل مصرعهم في المواجهات العنيفة مع القوات الحكومية والقوات السعودية التي استعادت السيطرة على مناطق على الشريط الحدودي. وقالت مصادر عسكرية يمنية لفرانس برس: إن المنطقة الحدودية شهدت خلال الساعات الـ24 الماضية معارك عنيفة وصلت إلى ميناء ميدي الواقع على البحر الأحمر على بعد نحو خمسة كيلومترات من الحدود الجنوبية السعودية. وتركزت غالبية المعارك في المنطقة الحدودية الواقعة بين الحثيرة القريبة من ميدي، الى الربوعة في السعودية على بعد نحو 150 كيلومتراً من الميناء اليمني.

وذكرت المصادر العسكرية أن المتمردين الحوثيين الذين لقوا مصرعهم في الساعات الماضية وعددهم 18، قتلوا في قصف لمروحيات وفي المعارك المباشرة بين الطرفين، مشيرة إلى أربعة قياديين في صفوف المتمردين قتلوا خلال الأيام الثلاثة الماضية في مواجهات وقعت في المنطقة ذاتها. وشنت مقاتلات التحالف العربي مالا يقل عن 30 غارة على أهداف ومواقع لميليشيات الحوثي وحلفائها في مدينتي ميدي وحرض الحدوديتين بمحافظة حجة، وعلى مناطق حدودية مع المملكة في محافظة صعدة المجاورة معقل المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران. كما قصفت القوات السعودية تجمعات للمتمردين الحوثيين في بلدة شدا الحدودية في غرب صعدة موقعة قتلى وجرحى.

واستهدفت المقاتلات التابعة للتحالف، أمس، مواقع للميليشيات في شدا وفي بلدة كتاف الواقعة شمال شرق صعدة على حدود السعودية. وذكر موقع الجيش اليمني على شبكة الإنترنت أن الغارات الجوية استهدفت تعزيزات للميليشيات في منطقة البُقع الحدودية، ودمرت وأحرقت ثلاث مركبات عسكرية ما أسفر عن مصرع المسلحين الذين كانوا على متنها، مشيراً إلى أن قواته المرابطة هناك قصفت ودمرت مخزن أسلحة للميليشيات في المنطقة ذاتها. واستعادت قوات الجيش الوطني، أمس، السيطرة على عدد من المواقع التي كانت تتمركز فيها المليشيا الانقلابية في جبل الصحن المطل على وادي النخيل الاستراتيجي بمحور البُقع الحدودي.

وأفاد متحدث عسكري بأن قوات الجيش أطلقت صباح أمس عملية عسكرية واسعة وشنت هجوماً مباغتاً على مواقع الميليشيا الانقلابية في محيط وادي النخيل، مؤكداً أن القوات حققت «تقدماً ميدانياً نوعياً تمثل بالسيطرة على عدد من المواقع في جبل الصحن المطل على وادي النخيل». وجدد الطيران العربي أمس غاراته على مواقع للميليشيات في بلدتي المصلوب والمتون بمحافظة الجوف المجاورة (شمال شرق) وحققت القوات الحكومية مؤخراً مكاسب ميدانية في المعارك ضد الحوثيين. وفي السياق ذاته، استمرت أمس الاشتباكات المتقطعة بين قوات الشرعية وميليشيا الانقلاب في العديد من جبهات القتال الداخلية ببلدة نهم القريبة جداً من صنعاء، فيما استهدفت غارتان للتحالف آليات عسكرية للمتمردين في منطقتي العقران ومحلي جنوب غرب البلدة التي تبعد 40 كيلومتراً إلى الشمال الشرقي عن العاصمة. وذكر مصدر ميداني في القوات الحكومية أن قتلى وجرحى سقطوا في صفوف ميليشيا الحوثي جراء الغارات الجوية والمواجهات المتفرقة بنهم، من دون أن يذكر إحصائية محددة.

وقتل خمسة متمردين حوثيين وجنديان وجرح آخرون أمس بتجدد الاشتباكات العنيفة بين الميليشيات والقوات الحكومية في جبهة مريس بمحافظة الضالع الجنوبية.وذكر بيان للجيش أن معارك عنيفة اندلعت بين قوات الجيش والمتمردين الحوثيين في جبل التهامي وناصة بمنطقة مريس شمال الضالع، مشيراً إلى المواجهات التي استمرت خمس ساعات نشبت إثر محاولة الحوثيين التقدم لمواقع قوات الشرعية التي تمكنت لاحقاً من إفشال الهجوم. وواصلت الميليشيات جرائمها ضد المدنيين في محافظة البيضاء المجاورة، حيث أفاد سكان أمس بمقتل مدني وجرح آخر برصاص قناص حوثي في منطقة الزوب ببلدة القريشية شمال المحافظة. وقالوا إن ميليشيات الحوثي «تمارس أبشع الجرائم بحق المواطنين من أبناء المحافظة عموماً، وأبناء مديرية القريشية خصوصاً، منذ أكثر من سنتين وسط تعتيم إعلامي وتجاهل المنظمات الحقوقية».

وفي تعز، قتل ثلاثة متمردين حوثيين وجرح اثنان أمس باشتباكات مع قوات الشرعية في قرية الصرمين ببلدة صبر الموادم وسط المحافظة، فيما لقي حوثيون آخرون مصرعهم في غارات جوية للتحالف العربي دمرت ليل الاثنين وصباح الثلاثاء تعزيزات ومواقع للميليشيات في منطقتي الهاملي ويختل غرب المحافظة. وقالت مصادر عسكرية ميدانية إن الغارات دمرت آليات عسكرية للميليشيا الانقلابية على أطراف منطقة الهاملي شمال شرق بلدة موزع، وقتلت وأصابت العديد من مسلحي الجماعة الحوثية. كما قتل مسلح حوثي وجرح أربعة آخرون أمس الثلاثاء في هجومين منفصلين للمقاومة الشعبية بمدينة الحديدة الساحلية غرب البلاد، بحسب بيان صادر عن «المقاومة الشعبية في إقليم تهامة»، وذكر أن الهجومين استهدفا مسلحين حوثيين كانوا على متن سيارة وآخر كان يقود دراجة نارية وسط المدينة التي تعد ثاني أهم موانئ البلاد.