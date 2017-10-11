انطلاق حوار فتح وحماس في القاهرة لإنهاء الانقسام

عواصم (وكالات)

عقدت في القاهرة أمس جولة حوار بين حركتي فتح وحماس الفلسطينيتين برعاية مصرية في محاولة لإنهاء الانقسام الفلسطيني المستمر منذ عقد من الزمن. وتعقد جلسات الحوار التي ستستمر أياما عدة، في مقر المخابرات المصرية في القاهرة.

وجددت الحكومة الفلسطينية تأكيدها على جاهزيتها لإدارة غزة حال اتفاق الفصائل الفلسطينية.

وأعربت في بيان أصدرته عقب جلستها العادية امس في رام الله عن «تمنياتها بنجاح جولة الحوار الوطني في القاهرة ضمن الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة وإعادة وحدة الوطن»، مضيفة أن «لديها الخطط والبرامج بالخطوات الواجب القيام بها وتطبيقها على الأرض، والاستعداد لتحمّل مهامها كاملة».

وفي القاهرة، أكد رئيس وفد فتح عزام الأحمد لصحافيين امس أن النقطة الأساسية المتفق عليها في جدول أعمال الجلسة هي «مناقشة مسألة تمكين الحكومة في القطاع». وقالت حركة فتح في بيان تم توزيعه امس الأول إن وفدها إلى حوار القاهرة «مسلح بتعليمات واضحة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس القائد العام للحركة بحتمية إنهاء الانقسام وبذل كل جهد ممكن لإنجاح الحوار».