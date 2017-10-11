مستشار لترامب يدعو لتحالف دولي ضد «حزب الله»



تاريخ النشر: الأربعاء 11 أكتوبر 2017 واشنطن (وكالات) كرر توم بوسيرت مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الأمن الداخلي، ومكافحة الإرهاب في البيت الأبيض، في مقال على «منبر لوموند» الفرنسية أمس الأول، موقف واشنطن من «حزب الله»، مؤكداً أن إدارة ترامب ستستمرّ بعزل إيران والحزب اللبناني. ودعا بوسيرت إلى تشكيل ما يشبه التحالف من أجل محاصرة «حزب الله»، وضرب شبكاته وداعميه، قائلاً: «لا يزال «حزب الله» يشكل تهديداً للولايات المتحدة، ولأمن واستقرار دول الشرق الأوسط، لقد آن الأوان؛ لأن تنضم دول أخرى إلى واشنطن من أجل تقديم صورة واضحة عن هذا التنظيم القاتل، وضرب شبكاته وداعميه ومموليه، والتحضير لرد دولي على التهديد الذي يمثله بالنسبة للعالم المتحضر».