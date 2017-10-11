182 غارة روسية على «داعش» بدير الزور في 24 ساعة

موسكو (وكالات)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، أن مقاتلاتها شنت 182 غارة خلال الساعات الـ24 الماضية، مستهدفة مواقع «داعش» في دير الزور، مضيفة أن قاذفة طراز «سوخوي-24» تحطمت أثناء إقلاعها من مدرج قاعدة «حميميم» قرب اللاذقية، ما أسفر عن مقتل طاقمها، دون أن تحدث أضراراً على الأرض. وقال المتحدث باسم الوزارة ايجور كوناشينكوف في بيان إن الغارات استهدفت مسلحي التنظيم الإرهابي الفارين إلى دير الزور من العراق. وذكر أن الغارات دكت «مواقع حصينة» تابعة «للدواعش» ضواحي مدينة الميادين شرق الفرات ضمت مخازن لقذائف المدفعية ودبابات، إضافة إلى شبكة متطورة من الأنفاق وأعداد كبيرة للمسلحين.

وأفاد مصدر بالمكتب الإعلامي لوزارة الدفاع الروسية، بأن القاذفة «سوخوي- 24» انزلقت عن المدرج في قاعدة حميميم وتحطمت، أثناء محاولتها الإقلاع لتنفيذ مهمة قتالية، مشيراً إلى أن طاقم الطائرة لم يتمكن من القفز. وأضاف المصدر أن «سبب وقوع الحادث قد يكمن، بحسب تقرير من مكان الحادث، في وجود خلل تقني بالطائرة». وسوخوي- 24 هي قاذفة مخصصة لتوجيه ضربات باستخدام صواريخ وقنابل، وتعتبر من الطائرات الحربية الأكثر شيوعاً ضمن القوات الجوية الروسية. ولم يوضح المتحدث العسكري عدد الأشخاص الذين قتلوا، لكن طاقم «سوخوي-24» غالباً ما يضم شخصين. وفقدت روسيا طائرتين نوع، «سوخوي-33» و«ميج-29» قبالة ساحل سوريا العام الماضي إثر انطلاقهما من حاملة الطائرات الروسية الوحيدة الآميرال كوزنيتسوف في المتوسط. وتستخدم روسيا قاعدة حميميم بمحافظة اللاذقية لشن غارات جوية على معارضي الرئيس الأسد، منذ تدخلها للمرة الأولى بالصراع السوري في سبتمبر 2015.