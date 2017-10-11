مجلس الأمن يدعم خطة سلامة

نيويورك (وكالات)

حث مجلس الأمن، في إعلان أصدره أمس، «الليبيين كافة على العمل معا بروح التسوية وعلى الانخراط بشكل بناء في عملية سياسية شاملة»، معبراً عن دعمه لخطة المبعوث الدولي إلى ليبيا. وعبر أعضاء مجلس الأمن، في هذا الإعلان، عن دعمهم التام لخطة المبعوث الخاص للأمم المتحدة غسان سلامة، الذي يأمل تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية «قبل يوليو» 2018.وبحسب خطة العمل، يتعين طرح دستور جديد على الاستفتاء ما يفتح الباب أمام تنظيم انتخابات. وكان المبعوث أعلن في سبتمبر أيضاً دون تحديد تاريخ، أن الأمم المتحدة ستنظم مؤتمراً وطنياً لاستيعاب جميع الفاعلين «المستبعدين أو المهمشين» على الساحة السياسية الليبية. وأضاف الإعلان أن المجلس يبقى «قلقاً لتدهور الأمن والوضع الاقتصادي والإنساني في ليبيا»، وهو ينتظر ترجمة التزام الأمم المتحدة للتمكن من «تكثيف عمل الأمم المتحدة على الأرض بهدف تحسين ظروف عيش كل من يعيشون في ليبيا، بمن فيهم المهاجرون».