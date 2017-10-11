43 قتيلاً و340 جريحاً حصيلة اشتباكات صبراتة الليبية

طرابلس (وكالات)

أعلنت وزارة الصحة في حكومة الوفاق الوطني الليبية الليلة قبل الماضية أن الحصيلة النهائية لعدد قتلى الاشتباكات التي دارت لأكثر من أسبوعين بمدينة صبراتة، بلغت 43 قتيلاً إلى جانب 340 جريحاً تتراوح إصاباتهم بين البسيطة والحرجة. كما أدت الاشتباكات، وفقاً لما نشره سراج رجب السوري، رئيس الفريق المكلف، بمتابعة الأحداث الجارية بمدينة صبراتة، في بيان على صفحة الوزارة بموقع «فيسبوك»، إلى تضرر البنية التحتية الصحية، حيث لحقت الأضرار بمستشفى المدينة الذي باشر عمله بعد توقف القتال، كما أدت إلى فساد الأدوية والتطعيمات.

وكانت مدينة صبراتة شهدت على امتداد أسابيع، معارك بين ميليشيات مسلحة من أجل السيطرة على المدينة التي تعد المركز الرئيس للهجرة غير الشرعية نحو أوروبا أدت، إضافة إلى الخسائر البشرية خسائر مادية بعد تدمير البنية التحتية ومنازل عدد من المواطنين. وانتهت الاشتباكات في مدينة صبراتة، الجمعة الماضي، بعد أن تمكنت غرفة عمليات محاربة تنظيم داعش من طرد ميليشيات أنس الدباشي التمركزة في المدينة.

إلى ذلك، قالت منظمتان تابعتان للأمم المتحدة، إنهما تحاولان تقديم المساعدة لأعداد كبيرة من المهاجرين العالقين في مدينة صبراتة جراء الاشتباكات. وقالت المنظمة الدولية للهجرة، إن أربعة آلاف مهاجر على الأقل، بينهم حوامل وأطفال حديثو الولادة وآخرون ليس لديهم عائل نقلوا من مخيمات ومراكز إيواء غير نظامية إلى مستودع بالمدينة منذ انتهاء الاشتباكات يوم الجمعة. وقالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، إن قرابة 6000 شخص كانوا محتجزين في تلك المواقع غير النظامية.

وقال صديق الجياش رئيس لجنة الطوارئ في مدينة زوارة، إن مئات المهاجرين الذين تركوا صبراتة وصلوا إلى المدينة التي تبعد نحو 25 كيلومترا إلى الغرب سيراً على الأقدام على الشريط الساحلي. وأوضح أن نحو 1700 مهاجر موجودون حالياً في زوارة في حاجة ماسة للمساعدة. وقال عثمان البلبيسي رئيس المنظمة الدولية للهجرة بعثة ليبيا «يساورنا قلق بالغ إزاء الأعداد الكبيرة للمهاجرين الذين علقوا خلال أحداث صبراتة الأخيرة». وجرى نقل بعض المهاجرين إلى مراكز إيواء في أماكن أخرى بغرب ليبيا تقع شكلياً تحت سيطرة الحكومة في طرابلس.

ويقول مسؤولون بالمنظمة الدولية للهجرة، إن هذه المراكز التي تضم نحو خمسة آلاف مهاجر معرضة لخطر التكدس مع وصول مهاجرين جدد. وعادة ما تكون الظروف في هذه المراكز سيئة وتنتشر فيها الانتهاكات. وقال البلبيسي «أصبح إيجاد بدائل لمراكز الإيواء ضرورة. وفي أثناء ذلك لن تتوانى المنظمة الدولية للهجرة عن توفير المساعدات الإنسانية المباشرة والمساعدات الصحية والنفسية والاجتماعية لتلبية الاحتياجات العاجلة لآلاف المهاجرين المتضررين». وكانت مصادر محلية قالت في السابق، إن ما يقدر بنحو عشرة آلاف مهاجر محتجزون في منطقة صبراتة. وقال رئيس مكتب مكافحة الهجرة غير الشرعية في صبراتة لـ«رويترز» يوم السبت، إن هناك حاجة لتقديم مساعدة عاجلة؛ لأن بعض المهاجرين لم يحصلوا على غذاء أو ماء منذ ستة أيام. وقالت مفوضية اللاجئين، إنها اتصلت بالسلطات الليبية للتأكد من إطلاق سراح اللاجئين الذين كانوا ضمن المهاجرين.