«حماية المستهلك» تخالف المحال على الأنشطة غير المرخصة في حتا

فهد الأميري (دبي)

خالفت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي المحال التي تمارس أنشطة غير موجودة في تراخيصها، خلال جولة لمفتشي الدائرة بالمنطقة، حسب ما قال أحمد العوضي مدير حماية المستهلك في «اقتصادية دبي»، مضيفا أن المفتشين قاموا أيضاً بتوعية المستهلكين حول حقوقهم وواجباتهم.

وخلال الجولة، أكد العوضي على أصحاب المحال بالالتزام بوضع ملصقات الأسعار بصورة واضحة على مختلف البضائع، والالتزام بتعليمات الدائرة، أو تعرضهم للمخالفة، مشيرا إلى أن زيارة المحلات والأسواق تتم بشكل دوري، وأنه في حال وجود أية ملاحظات أو شكاوى لدى المستهلكين يمكنهم الاتصال برقم 60054555 وتسجيل شكواهم رسميا، أو من خلال أي من وسائل التواصل، مؤكداً أن الأسعار مستقرة ولا يوجد أي ارتفاع ملحوظ فيها، وأن السوق مراقب بطريقة جيدة لحماية المستهلكين من أي استغلال والارتقاء بمستوى رضا المستهلكين في دبي.

وقال عبد اللطيف المرزوقي مدير أول توعية المستهلك في الدائرة، الذي شارك في الجولة، إن قطاع الرقابة التجارية يركز على لقاء أصحاب المحال مباشرة في كل أسواق دبي، لزيادة وعي التجار بالقوانين التجارية في دبي وبحقوق المستهلكين وأهميتها، لإيجاد سوق متوازن يحفظ حقوق المستهلكين والتجار. وأضاف أن الهدف الأساسي لهذه الجولات هو حماية القطاع التجاري الذي يعتبر العصب الرئيس في اقتصاد الإمارة. وخلال الجولة قام فريق العمل المختص ببرنامج «نحن نوصلكم» بالالتقاء بالمستهلكين وأخذ آرائهم ومقترحاتهم وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم، وتوضيح آلية التواصل مع إدارة حماية المستهلك حال وجود ملاحظات أو شكاوى لديهم.