«حماية المستهلك» تخالف المحال على الأنشطة غير المرخصة في حتا

فهد الأميري (دبي)
خالفت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي المحال التي تمارس أنشطة غير موجودة في تراخيصها، خلال جولة لمفتشي الدائرة بالمنطقة، حسب ما قال أحمد العوضي مدير حماية المستهلك في «اقتصادية دبي»، مضيفا أن المفتشين قاموا أيضاً بتوعية المستهلكين حول حقوقهم وواجباتهم.
وخلال الجولة، أكد العوضي على أصحاب المحال بالالتزام بوضع ملصقات الأسعار بصورة واضحة على مختلف البضائع، والالتزام بتعليمات الدائرة، أو تعرضهم للمخالفة، مشيرا إلى أن زيارة المحلات والأسواق تتم بشكل دوري، وأنه في حال وجود أية ملاحظات أو شكاوى لدى المستهلكين يمكنهم الاتصال برقم 60054555 وتسجيل شكواهم رسميا، أو من خلال أي من وسائل التواصل، مؤكداً أن الأسعار مستقرة ولا يوجد أي ارتفاع ملحوظ فيها، وأن السوق مراقب بطريقة جيدة لحماية المستهلكين من أي استغلال والارتقاء بمستوى رضا المستهلكين في دبي.
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