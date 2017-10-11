ندوة تعاين ريادة الإمارات في أدب الطفل

محمد عريقات (عمان)
حظي أدب الطفل في الإمارات باهتمام خاص في معرض عمّان الدولي للكتاب؛ حيث نظم المعرض ضمن برنامجه الثقافي ندوة حول أدب الطفل في دولة الإمارات العربية المتحدة شاركت بها الشاعرة الإماراتية ميثاء الخياط والروائية الإماراتية بدرية الشامسي، وأدارها الدكتور ناصر شبانة.
وتناولت الخياط والشامسي المبادرات التي تعزز ثقافة القراءة في الإمارات، ودور مختلف القطاعات العاملة في الدولة لتمكين المعرفة، واستدامة القراءة وسبل توظيف التكنولوجيا الحديثة لتحقيق ذلك.
|
ولفتت الشاعرة الخياط إلى إنجازات أدب الطفل في الإمارات والجوائز المخصصة للمبدعين في هذا المجال، ومساهمات القطاع الخاص والقطاع الأهلي من خلال المهرجانات التي أفرزت عدداً من المبدعين، مبينة تجربتها الإبداعية في مجال الشعر والقصة القصيرة والتي صقلت بفعل الكثير من الورش التدريبية المتخصصة. وعرضت أهم المبادرات المتخصصة بالقراءة والرسم المخصصة للأطفال ومنها مبادرة العلاج بالقراءة، والمكتبات الثابتة والمتنقلة.
|