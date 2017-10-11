مثقفون يشيدون بمبادرة حاكم الشارقة ويعتبرونها وقفاً للثقافة

الشارقة (الاتحاد)

أكد مثقفون ومسؤولون في الاتحاد العام لاتحاد الكتاب العرب واتحاد كتاب الإمارات أهمية القرار الإداري رقم (12) لسنة 2017، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتخصيص مقر دائم للاتحاد العام للأدباء والكتّاب العرب، في المقر الرئيس لهيئة الشارقة للكتاب بمدينة الشارقة، بما ينعكس إيجاباً على تطوير المنظومة الأدبية والثقافية العربية ودعم الكتاب والأدباء.

ووفقاً لتقرير صدر، أمس، عن المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، فإن «هذا القرار يعكس توجهات إمارة الشارقة الثقافية، ويستكمل مشروعها الداعم للفكر الثقافي والأدبي محلياً وعربياً وعالمياً، وفق خطى صاحب السمو حاكم الشارقة المثقف والكاتب والمسرحي والمؤرخ».

ولفت التقرير إلى إنجازات إمارة الشارقة الثقافية انطلاقاً من إدراكها للدور الفاعل للمثقفين والأدباء والكتاب العرب، ودعم مسيرتهم وتشجيعهم لممارسة دورهم الثقافي الفاعل، بما يعزز التراث الثقافي العربي ويثري الساحة الثقافية والأدبية على مستوى العالم العربي.

وقدم الشاعر حبيب الصايغ، الأمين العام لاتحاد الأدباء والكتّاب العرب رئيس مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، باسم رؤساء اتحادات وجمعيات وروابط وأسر ومجالس الكتاب والأدباء العرب أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو حاكم الشارقة على هذه المبادرة، وقال: «القرار اتخذ في وقته المناسب كون الإمارات حالياً هي مقر الأمانة العامة، وهيئة الشارقة للكتاب تعتبر مجمعاً فريداً يضم كل ما يتعلق بالنشر والكتاب والكتابة، مما يجعل لهذا المقر الدائم مميزات كثيرة ستعود فوائدها على كافة الأدباء من جميع أنحاء الوطن العربي».