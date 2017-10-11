إقبال واسع على الجناح الإماراتي وإشادة بمبادرات الدولة الثقافية

أبوظبي (الاتحاد)

شهد جناح الدولة في معرض عمان الدولي السابع عشر للكتاب، الذي تشارك فيه الإمارات كضيف شرف في يومه الخامس نشاطاً ملحوظاً وإقبالاً كبيراً من جمهور المعرض، حيث استقبل الجناح، الذي تنظمه وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، ما يزيد على 250 طالباً وطالبة من مدارس عمان، كما شهد مناقشات بين مثقفين وإعلاميين أردنيين وعرب حول دور الوزارة ومبادراتها في المجال الثقافي، خاصة لجهة تقديمها للعديد من الأسماء الشابة في مجالات الشعر والقصة والنقد الأدبي، والذي يعد بمثابة ضخ دماء جديدة في المشهد الثقافي الإماراتي والعربي.

كما استقبل ركن مبادرة «ثقافة بلا حدود» عدداً كبيراً من جمهور المعرض قدمت لهم نورا بن هدية مدير ثقافة بلا حدود شرحاً وافياً حول المبادرة وأهدافها وسبل التواصل معها، وقالت: «نحرص على تعزيز حضورنا في المحافل الثقافية على الصعيدين الدولي والإقليمي، وقد أتاحت لنا المشاركة في المعرض فرصة التواصل مع الجمهور، والتعريف بالمبادرات والهادفة إلى تعزيز ثقافة القراءة وجعلها عادة يومية للجميع».كما زار الجناح قرابة 50 طفلاً من اللاجئين السوريين في الأردن، وهم من طلاب «مركز نسائم الشام لتحفيظ القرآن الكريم»، واستمعوا إلى شرح حول إصدارات ومبادرات وزارة الثقافة التي أهدت لهم عدداً من إصداراتها.