7.2 مليار درهم حجم قطاع مستحضرات التجميل في الإمارات 2020

دبي (وام)

أكد عبد الله عبد القادر المعيني مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، أن قطاع مستحضرات التجميل في الدولة يشهد نمواً كبيراً ويتوقع أن يبلغ حجم القطاع 7.2 مليار درهم في غضون الأعوام الثلاثة المقبلة.

وقال إنه بحلول العام 2020 سيشهد القطاع نسبة نمو تقدر بـ6% سنوياً، فيما تتصدر الإمارات على المستوى الخليجي حجم استهلاك الفرد سنوياً من مستحضرات التجميل بقيمة تصل إلى 1100 درهم للشخص الواحد، تليها المملكة العربية السعودية، بواقع ألف درهم للفرد.

وأضاف في جلسة حوارية على هامش إطلاق «شبكة عالم الجمال» في دبي أمس، والتي تعنى بمستجدات قطاع مستحضرات التجميل وحضرها أهم اللاعبين الرئيسيين في القطاع إن التطرق إلى مناقشة مستقبل هذه الصناعة المهمة يدعم توجهات الحكومة الرشيدة في دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة خصوصاً غير النفطية منها.

وأعرب عن تطلع «مواصفات» إلى الدور الاتحادي المعني باستحداث التشريعات والأنظمة التي تسهل عمليات التصنيع في الدولة والتصدير والتبادل التجاري مع محيطنا الإقليمي، وعلى المستوى العالمي.

وأوضح سعادته أن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» تشارك الجهات الرقابية الاتحادية والمحلية الاهتمام بضبط جودة المنتجات في الأسواق المحلية وتضع التدابير والآليات التي تضمن الحد من مظاهر الغش التجاري في المنتجات الاستهلاكية، وتتابع تطبيقها من خلال تعاون مع البلديات ودوائر التنمية الاقتصادية على مستوى الدولة.

وأضاف أن بعض الدراسات المتخصصة وأبرزها إحصاء لمؤسسة «يورو انترناشيونال مونيتور» الاستشارية العالمية، أشارت إلى حجم إنفاق الفرد الإماراتي والخليجي على مستحضرات التجميل وهذا أمر جيد، لكن نحن في هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» يعنينا في المقام الأول وضع التشريعات التي تضمن توفير منتجات ذات جودة عالية في الأسواق المحلية.