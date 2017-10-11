7.2 مليار درهم حجم قطاع مستحضرات التجميل في الإمارات 2020

دبي (وام)
أكد عبد الله عبد القادر المعيني مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، أن قطاع مستحضرات التجميل في الدولة يشهد نمواً كبيراً ويتوقع أن يبلغ حجم القطاع 7.2 مليار درهم في غضون الأعوام الثلاثة المقبلة.
وقال إنه بحلول العام 2020 سيشهد القطاع نسبة نمو تقدر بـ6% سنوياً، فيما تتصدر الإمارات على المستوى الخليجي حجم استهلاك الفرد سنوياً من مستحضرات التجميل بقيمة تصل إلى 1100 درهم للشخص الواحد، تليها المملكة العربية السعودية، بواقع ألف درهم للفرد.
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وأعرب عن تطلع «مواصفات» إلى الدور الاتحادي المعني باستحداث التشريعات والأنظمة التي تسهل عمليات التصنيع في الدولة والتصدير والتبادل التجاري مع محيطنا الإقليمي، وعلى المستوى العالمي.
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وأضاف أن بعض الدراسات المتخصصة وأبرزها إحصاء لمؤسسة «يورو انترناشيونال مونيتور» الاستشارية العالمية، أشارت إلى حجم إنفاق الفرد الإماراتي والخليجي على مستحضرات التجميل وهذا أمر جيد، لكن نحن في هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» يعنينا في المقام الأول وضع التشريعات التي تضمن توفير منتجات ذات جودة عالية في الأسواق المحلية.