غرفة الفجيرة تبحث التعاون الاقتصادي مع كازاخستان

الفجيرة (وام)

بحثت غرفة تجارة وصناعة الفجيرة وسفارة كازاخستان لدى الدولة، تعزيز أطر التعاون الاقتصادي وتطوير العلاقات التجارية والاستثمار المتبادل بين الفجيرة وكازاخستان، بما يُعزّز العلاقات الثنائية، ويدعم مصالح مجتمعي الأعمال لدى الجانبين.

جاء ذلك، خلال استقبال خليفة خميس مطر الكعبي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، بمكتبه أمس، خيرات لاما شريف سفير جمهورية كازاخستان لدى الدولة، بحضور كل من مروان خميس عبد الله بن الشيخ أمين الصندوق، وخالد محمد الجاسم مدير عام الغرفة، وماديار مينيلبيكوف القنصل العام بسفارة كازاخستان.

وناقش الجانبان مجالات التعاون ما بين الغرفة ووفد السفارة الكازاخستانية لفتح الأبواب أمام مزيد من فرص التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري والمشاريع الاستثمارية السياحية بين الفجيرة وكازاخستان.

وأكد خليفة خميس الكعبي، أن علاقات الصداقة المتنامية بين الإمارات وكازاخستان وفّرت مناخاً مؤاتياً لتعزيز مبادرات القطاع الخاص في كلا البلدين، مشيرا إلى حرص الغرفة على الارتقاء بمستوى العلاقات التجارية والاستثمارية بين الفجيرة وكازاخستان ومواصلة التنسيق المشترك مع الجانب الكازاخستاني لتوسيع آفاق التعاون في كافة القطاعات الاقتصادية.