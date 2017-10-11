ولي عهد رأس الخيمة: «إكسبو 2020» يعزز مكانة الإمارات إقليمياً وعالمياً

محمد صلاح (رأس الخيمة)

افتتح سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، أمس، بأبراج جلفار، مكتب إكسبو 2020 دبي في الإمارة، بحضور معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي مدير عام مكتب إكسبو 2020 دبي، ونجيب محمد العلي المدير التنفيذي لمكتب إكسبو 2020 دبي، وعدد من رؤساء ومديري الدوائر المحلية والاتحادية بالإمارة.

وقال سموه، عقب الافتتاح: «إن إكسبو 2020 دبي حدث عالمي يعزز من مكانة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والعالمي، ويرسخ من مكانة دبي كوجهة عالمية، ونقطة التقاء ثقافات العالم، بفضل الدعم والرعاية التي يحظى بها إكسبو 2020 من القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، «رعاه الله»، حيث سيكون لأبناء الإمارات دور مهم للمشاركة في رحلة الابتكار والتواصل وتبادل الأفكار، والمساهمة في هذا الحدث العالمي الذي يحظى باهتمام العالم.

وأضاف سموه: «إن افتتاح مكتب لإكسبو 2020 دبي في رأس الخيمة يمثل خطوة مهمة لما يتيحه من فرص للأفراد والمؤسسات للمشاركة في هذا الحدث العالمي، ويؤكد دوره منصة وطنية لتواصل العقول لصنع مستقبل أفضل، وسيعزز إكسبو 2020 دبي من سمعة الإمارات وريادتها في جميع الميادين، ومن بينها القطاعات الاقتصادية المبنية على الابتكار».

وسيشكل مكتب إكسبو 2020 دبي في رأس الخيمة منصة تسهل التواصل مع الجمهور والمؤسسات، بهدف إشراك الأفراد والجهات الحكومية والشركات الصغيرة والمتوسطة في مسيرة إكسبو 2020 دبي، وإتاحة الفرصة لهم لتأسيس شراكات بناءة ومثمرة، فيما سيعمل على استقطاب الكفاءات الشابة من أنحاء الإمارات للمشاركة في رحلة الابتكار والتواصل وتبادل الأفكار، من خلال فعاليات إكسبو 2020 دبي، والتي من أبرزها البرامج المخصصة للشباب وبرامج المتطوعين.

وقالت معالي ريم إبراهيم الهاشمي: «إن افتتاح مكتب إكسبو 2020 دبي في رأس الخيمة خطوة نحو تجسيد رؤية قيادتنا الرشيدة، في إشراك أبناء الوطن للمساهمة في الحدث العالمي، وانطلاقاً من شعار إكسبو 2020 دبي تواصل العقول وصنع المستقبل، سيوفر مكتب رأس الخيمة منصة لتسهيل التواصل والتعاون مع المواطنين والمقيمين والمؤسسات والشركات، بهدف ضمان مشاركة الجميع في استضافة الحدث العالمي بأسلوب مميز يليق بمكانة دولة الإمارات العربية المتحدة، ولكي يتعرف العالم إلى مستوى الفكر المتقدم والتلاحم والتكامل في المجتمع الإماراتي، وانفتاحه على جميع الثقافات، وسعيه الدؤوب لخدمة البشرية».

من جانبه، قال نجيب محمد العلي، المدير التنفيذي لمكتب إكسبو 2020 دبي: «تجسد هذه الخطوة توجيهات القيادة الرشيدة بأن يكون إكسبو 2020 دبي هو إكسبو الإمارات، ويكون للجميع دور في استضافة حدث استثنائي ومميز بالمقاييس كافة، وسيعمل فريق إكسبو 2020 دبي في مكتب رأس الخيمة على تعريف المجتمع بالفرص التي يوفرها الحدث حالياً، والتي سيوفرها في المستقبل».

ومن شأن إكسبو 2020 دبي أن يوفر فرص عمل جديدة، ويستقطب العديد من الاستثمارات خلال وأثناء فعالياته، فضلاً عن تعزيز وترسيخ مكانة وصورة دولة الإمارات كوجهة يمكن أن يجتمع فيها العالم بأمان وسلام، من أجل التواصل والتعاون لدعم الإبداع والابتكار، ودفع مسيرة التقدم البشري.