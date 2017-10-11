حاكم الفجيرة يطلع على مشاريع «الاتحادية للكهرباء»

الفجيرة (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بقصر سموه بالرميلة بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، محمد محمد صالح مدير عام الهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه.

وأطلع صاحب السمو حاكم الفجيرة على خطط عمل وخدمات الهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه في إمارة الفجيرة، مشيداً بجهود «الهيئة» وأهمية المشاريع الخدمية التي تنفذها في الإمارة.

وشدد سموه على أهمية توفير أفضل الخدمات وتطويرها، بما يلبي متطلبات السكان والمشاريع الاستثمارية والصناعية الكبرى في الإمارة.

من جانبه، شكر مدير عام الهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه صاحب السمو حاكم الفجيرة على حسن استقباله، مثمناً توجيهاته الحكيمة المتعلقة بالتعاون الدائم مع الهيئة والتي كان لها الأثر الأكبر في إنجاح عملها في مشروعاتها الخدمية وتلبية احتياجات المتعاملين.

حضر اللقاء محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة، وسالم الزحمي مدير مكتب ولي عهد الفجيرة.