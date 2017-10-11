بلحيف يطلق الموقع الإلكتروني لـ «زايد للإسكان»

علي الهنوري (دبي)

دشّن معالي الدكتور المهندس عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية، رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، الموقع الإلكتروني الجديد لبرنامج الشيخ زايد للإسكان، على هامش مشاركة البرنامج في أسبوع جيتكس للتقنية 2017.

وأكد معالي رئيس مجلس إدارة البرنامج أن تدشين الموقع الإلكتروني الجديد، يأتي في إطار تقديم خدمات ذكية تحقق أعلى مستويات التميز والريادة في الخدمات، إلى جانب التطوير المستمر في مختلف جوانب العمل بشكل يواكب استراتيجية حكومة الإمارات وتطلعاتها في سعادة المتعاملين.

وأشار النعيمي إلى أن البرنامج هذا العام قدّم خدمات جديدة إلى جانب تطويره للخدمات والتطبيقات القائمة كنظام أحياء زايد السكنية، ومسكن المستقبل، ومسكني الافتراضي.

ويوفر الموقع الإلكتروني الجديد للبرنامج، حزمة متنوعة من الخدمات الإلكترونية المتكاملة وبواجهة عصرية سهلة تلبي تطلعات المتعاملين وتمنحهم وصولاً أسرع وأسهل للمعلومات. واستند البرنامج في تطوير موقعه الإلكتروني الجديد إلى فهم احتياجات المتعاملين وإلى تطبيق المعايير الحكومية للمواقع الإلكترونية الحكومية بالإضافة إلى الدليل الاسترشادي للهوية المرئية للجهات الاتحادية.

وضمّ الموقع الإلكتروني الجديد خدمة «الموظف الافتراضي» التي تعمل وفق تقنية الذكاء الاصطناعي عن طريق تحليل المُعطيات والبيانات المتوفرة وتقييمها ومن ثم اتخاذ القرار اللازم للإجابة والرد بشكل دقيق على أسئلة واستفسارات المتعاملين عن طريق الدردشة الفورية «Chatbot» وعلى مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. ويُعد البرنامج أول جهة اتحادية تُطبق هذه الخدمة.