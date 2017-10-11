حميد بن عمار النعيمي يزور جناح عجمان ويطلع على الخدمات الذكية

عجمان (الاتحاد)

اطلع الشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي على الخدمات الذكية والتطبيقات المميزة التي دشنتها الدائرة للتسهيل على أفراد المجتمع كافة، ورفعاً لمؤشر سعادة ورضا المتعامل، مثمناً الدور الكبير الذي تقوم به الدائرة لتحقيق هذا الهدف المنشود، جاء ذلك خلال جولته في جناح حكومة عجمان في معرض جيتكس التقني 2017.

وأكد الشيخ سلطان بن محمد النعيمي، مدير إدارة التخطيط والتطوير بميناء وجمارك عجمان، أن الربط الإلكتروني مع دائرة البلدية والتخطيط بعجمان أسهم في رفع رضا المتعاملين لدى الطرفين، بالإضافة إلى تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية في الإمارة. كما أطلق الشيخ حميد بن عمار النعيمي «نظام التدريب التفاعلي الذكي» الخاص بدائرة مالية عجمان.

إلى ذلك، استقبل اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، الشيخ حميد بن عمار النعيمي على منصة حكومة عجمان، للاطلاع على أبرز الخدمات الذكية التي تقدمها الشرطة عبر تطبيقها الذكي، كما وقع اتفاقيتي تفاهم مع شريكين لشرطة عجمان، وأطلق خدمتين ذكيتين ضمن مجموعة الخدمات التي تقدمها شرطة عجمان عبر تطبيقها الذكي.

حيث وقع قائد عام شرطة عجمان اتفاقية تفاهم مع شركة المدينة الآمنة، يمثلها المهندس علي العمري الرئيس التنفيذي لمجموعة المدينة الآمنة.

كما وقع قائد عام شرطة عجمان اتفاقية مع المخترع الإماراتي أحمد عبد الله مجان، ويتم بموجبها عقد لقاءات بين موظفي شرطة عجمان والمخترع مجان، للاطلاع على أفكارهم الإبداعية والابتكارية ودراستها وتطويرها.

وفي السياق ذاته، أطلق اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي خدمة مرورية ذكية عبر تطبيق شرطة عجمان الذكي.