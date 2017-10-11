مكتوم بن محمد: دبي تواكب أحدث التقنيات الذكية

دبي (وام)

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، أن المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية في دبي تواكب كل ما هو جديد في عالم المعلوماتية والتقنيات الذكية وتطبيقها، في إطار خطة دبي لتصبح مدينة ذكية بالكامل، بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة حثيثة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

جاء ذلك، خلال زيارة سموه أمس، معرض «جيتكس» للتقنية 2017 الذي يختتم أعماله غداً في مركز دبي التجاري العالمي.

وبدأ سموه جولته التي رافقه خلالها معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، وهلال سعيد المري الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، عند منصة القيادة العامة لشرطة دبي التي تعرض أحدث خدماتها الذكية التي تقدمها للجمهور.

واستمع سموه من القائد العام اللواء عبد الله خليفة المري إلى شرح حول هذه الخدمات، وأهمها المراكز الذكية «SPS»، وخدمة الرادار المتحرك والدراجة النارية التي تسير على الطاقة الكهربائية لأول مرة، وهي مخصصة للمخالفات المرورية دون توقف السائق المخالف.