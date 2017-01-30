«أبوظبي العالمي» ولجنة الخدمات المالية في موريشيوس يعززان التعاون

أبوظبي(الاتحاد)

وقع سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في أبوظبي، ولجنة الخدمات المالية في موريشيوس، مؤخراً مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك حول الشؤون التنظيمية، وتفعيل الرقابة على المؤسسات المالية، وتنسيق العمل الثنائي وتبادل المعلومات، وتسهيل الأنشطة المالية العابرة للحدود.

وقع المذكرة بي كي كورياشين، المدير التنفيذي بالوكالة للجنة الخدمات المالية في موريشيوس، وريتشارد تنج، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي.

وتحدد المذكرة إطار العمل المتبع بين سلطة الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي ولجنة الخدمات المالية في موريشيوس حول تقديم المساعدة الثنائية، وتبادل المعلومات التنظيمية، والتعاون في العمليات الرقابية على المؤسسات العابرة للحدود.

وتؤكد المذكرة التزام سوق أبوظبي بترسيخ وبناء علاقات عمل وثيقة وخلق مجالات متقاربة للتعاون المشترك مع أبرز المراكز المالية العالمية.

وقال بي كي كورياشين، المدير التنفيذي بالوكالة للجنة الخدمات المالية في موريشيوس: «تؤكد هذه المذكرة على جهودنا المشتركة لتعزيز التعاون مع دول المنطقة، وتحدد الأطر الرسمية لعلاقتنا المتميزة مع سوق أبوظبي العالمي لتطوير بيئات عمل متكاملة وصديقة للأعمال».

وتابع «نتطلع لمساهمة هذه الشراكة الجديدة في توثيق وتفعيل مجالات العمل والتعاون بين الطرفين». وقال ريتشارد تنج، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي: «يأتي توقيع هذه المذكرة في إطار جهود السوق المستمرة لبناء شراكات وعلاقات عمل جديدة ووثيقة مع أبرز الهيئات التنظيمية العالمية لتعزيز تطبيق أعلى المعايير والممارسات التنظيمية في الأسواق».