محمد حامد (دبي)

على الرغم من التداخل بين جائزة الفيفا لأفضل لاعب في العالم، وبين الكرة الذهبية بعد انفصالهما، مما تسبب في التشتت الجماهيري بين الجائزتين، إلا أن هناك تشابهاً يصل إلى حد التطابق فيما يتعلق بالنجم المرشح لصدارة المشهد الكروي العالمي لعام 2017، وهو على الأرجح كريستيانو رونالدو، وكالعادة سيكون ميسي منافساً له، ثم نيمار ثالثاً.

وبعد أن نجح العالم في العثور على الرجل الثالث المرشح لأن يكون وريثاً لعرش أفضل لاعب في العالم، وهو نيمار الذي قد يعاني جراء تجربته الحالية في دوري الظل الفرنسي، إلا أن الجدل الحالي يتجاوز ذلك، ويتجه صوب البحث عن «الرجل الرابع» الذي يمكنه أن يدخل في سباق النجومية، خاصة أن هناك ما لا يقل عن 10 نجوم في طريقهم لتصدر المشهد بداية من الموسم المقبل، وعلى مدار من 5 إلى 10 سنوات.

استطلاع الرأي المنشور عبر تويتر «الاتحاد» الرياضي، والذي يفتش عن النجم الرابع، أسفر عن التصويت بنسبة عالية للنجم الأرجنتيني باولو ديبالا المتألق في صفوف اليوفي، ولكنه يتعثر مع منتخب «التانجو» مثل حال غالبية نجوم الكرة الأرجنتينية، وحصل ديبالا على 42 % من الأصوات في سباق «الرجل الرابع».

أما كيفين دي بروين، نجم مان سيتي والعقل المنفذ لفكر جوارديولا، فقد حصل على المركز الثاني، حاصداً 23 % من الأصوات، ويمكن القول إن النجم البلجيكي لديه فرصة أكبر لاقتحام دائرة النجومية أكثر من غيره، بعد تأهل بلجيكا للمونديال وامتلاكها عناصر يمكنها الذهاب بعيداً في روسيا، وما ينطبق على دي بروين يمكن قوله عن النجم إيدن هازارد الذي حصل على 19 % في تصويت «تويتر الاتحاد»، وهو اللاعب الأكثر نضجاً من بين نجوم الجيل الحالي، بل هو الأقرب لمنافسة رونالدو وميسي عملياً.

الاسم الرابع المرشح بقوة لتقمص شخصية «الرجل الرابع» هو الفرنسي الواعد مبابي، الذي حصل على 16 % من الأصوات، وعلى الرغم من أن بدايته الحقيقية تزامنت مع مشاركة موناكو في دوري الأبطال الموسم الماضي، إلا أنه فرض نفسه سريعاً على الساحة الكروية الأوروبية.

وبعيداً عن الرباعي المذكور، وهم ديبالا، ودي بروين، وهازارد، ومبابي، إلا أن هناك أسماء أخرى يحق لها أن تطمع في اقتحام دائرة «التوب 10» لأفضل نجوم الكرة العالمية، وعلى رأسهم إيسكو، وأسينسيو، وفرمينيو، وغيرهم من النجوم الذين يملكون مستقبلاً كبيراً.