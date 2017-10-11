نزالات مشتركة لأندية الجودو بالمنطقة الشرقية

الفجيرة (الاتحاد)

تشهد صالة الفجيرة اليوم تجمع أندية الفجيرة وكلباء وخورفكان للجودو للمشاركة في التدريب الختامي ضمن برنامج اتحاد المصارعة والجودو الخاص لتطوير أساليب التدريب في الأندية الأعضاء، ترجمة لتوجيهات محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو، ومواكبة لجديد اللعبة على ضوء المستجدات الفنية التي خرج بها الاجتماع الفني الذي عقد مؤخراً في المجر.

ويشارك في تدريبات ونزالات اليوم الودية أكثر من 180 لاعباً بإشراف مدرب المنتخبات العمرية الياباني نويا وحضور محمد جاسم أمين السر المساعد مشرف شعبة الجودو وإدارات ومدربي تلك الأندية.

وكان برنامج الجولة قد بدأ في المنطقة الشرقية بنادي كلباء بحضور عيسى خلفان الذباحي رئيس مجلس إدارة النادي الذي كان في استقبال وفد الاتحاد برئاسة محمد جاسم أمين السر المساعد ومشرف شعبة الجودو. وتم خلال الاجتماع مناقشة العديد من النقاط المهمة التي تهدف لتطوير لعبة الجودو على المستوى المحلي، وأشاد الذباحي بجهود الاتحاد برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي، مؤكداً اهتمامهم بكل الألعاب الفردية التي تمارس في النادي، وشهد اليوم الثاني زيارة نادي الفجيرة للفنون القتالية، فيما قام وفد شعبة الجودو أمس بزيارة نادي خورفكان الذي يعتبر أول الأندية بالمنطقة في عضوية اتحاد المصارعة والجودو.