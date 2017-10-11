60 حدثاً في موسم زايد الخير لـ «أبوظبي البحري»

أبوظبي (الاتحاد)

برعاية سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، وبمتابعة الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة النادي الرئيس التنفيذي، وتماشياً مع استراتيجية مجلس أبوظبي الرياضي بنشر الرياضة والوعي الرياضي في المجتمع دشن النادي أمس موسم زايد الخير 2018 بالشراكة مع مجلس أبوظبي الرياضي.

وينتظر أن يضم الموسم المقبل 60 حدثاً بحرياً يتنوع ما بين المحلي والعالمي والبطولات الإقليمية والأحداث والأنشطة المجتمعية المختلفة، ليكون ذلك نقلة نوعية للأعلى بالنسبة للرياضة البحرية، وأيضا تغييراً شاملاً في مفهوم الرياضة البحرية والذي سيضم في الموسم الجديد بطولات وأنشطة تمتد لكي تشمل الأنشطة المجتمعية وتمزجها بالرياضة في أسلوب فريد.

جاء ذلك، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس في مقر النادي، بحضور عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وسالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، واستهل العواني الحديث في المؤتمر الصحفي بالتأكيد على أن توجيهات سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي وحرصه واهتمامه على دعم كافة الألعاب يقودنا إلى مزيد من النجاحات، مشيداً بدعم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، لافتاً إلى أن إطلاق الأجندة السنوية الحافلة للنادي، والتي تشمل 60 حدثاً بحرياً يمثل مصدر قوة لدعم مكانة الرياضات البحرية بمزيد من السباقات والفعاليات وتحقيق تفاعل مختلف الأجيال، بما يحقق طموحات وتطلعات كافة الرياضيين المتنسبين للرياضات البحرية.

وأكمل قائلاً: «يسعدنا في مجلس أبوظبي الرياضي رعاية ودعم هذه الأجندة المميزة والممتدة لنهاية عام 2018، كما نشيد بمبادرة إطلاق عام زايد على الأجندة الموسمية، والتي تأتي تقديرا لمسيرة المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «رحمه الله»، واحتفاء بسيرته التاريخية الرائدة في عام 2018».