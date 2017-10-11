هيا بنت الحسين تشارك في افتتاحية ندوة «الإبداع الرياضي»

دبي (الاتحاد)

تشارك حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الأميرة هيا بنت الحسين سفيرة الأمم المتحدة للسلام، في ندوة دبي الدولية الثالثة عشرة للإبداع الرياضي التي تنظمها جائزة محمد بن راشد للإبداع في الأول من نوفمبر المقبل تحت شعار «تمكين المرأة في الرياضة».

وتُلقي سمو الأميرة هيا بنت الحسين الكلمة الرئيسية في الندوة التي تم اختيار شعارها ومحور جلساتها ليتناسب مع محور التنافس في الدورة التاسعة للجائزة

وأبدى عدد من الشخصيات النسائية الرياضية والعلمية الموافقة على المشاركة في الندوة التي سيتم تنظيمها في فندق بلاتزو فيرساتشي وتنطلق فعالياتها في الساعة العاشرة صباح الأربعاء مطلع نوفمبر المقبل، وستخصص جميع جلساتها لتسليط الضوء على الجهود المبذولة والمبادرات والتجارب المحلية والعربية والدولية الناجحة في مجال تمكين المرأة في الرياضة، حيث سيتم اختيار المتحدثات في القائمة النهائية وإعلانها خلال الأيام القادمة.

وأرسلت الأمانة العامة للجائزة الدعوات للاتحادات والأندية والمؤسسات الرياضية المحلية عموماً والعاملات في مجال رياضة المرأة لحضور جلسات الندوة والاستفادة مما سيطرح فيها، وكذلك التحاور مع المتحدثات في مختلف المجالات الخاصة برياضة المرأة وتكوين النموذج الذي يناسب رياضتنا وخصوصيتها.