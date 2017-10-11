منتخبنا يحصد ذهبية فرق «عربية» السنوكر

وليد فاروق (دبي)

توج منتخبنا الوطني «ب» للسنوكر، بقيادة النجمين محمد الجوكر وعبد الرحمن الشامسي بالميدالية الذهبية في مسابقة الفرق للبطولة العربية للسنوكر التي تستضيفها دبي حاليا بمقر نادي الاتحاد، وذلك بعد تغلبه على المنتخب العراقي في المباراة النهائية بنتيجة 3/‏‏‏، وتفوق الجوكر والشامسي على لاعبي المنتخب العراقي علي جليل وعلي حسين.

وكان منتخبنا «ب» استهل مشواره في دور المجموعات بالفوز على نظيره العراقي 3/‏‏‏2، وعلى سوريا بنفس النتيجة، وعلى سلطنة عمان بنتيجة 3/‏‏‏1 وتصدر مجموعته، والتقى المنتخب السعودي بقيادة احمد العسيري وعمر عجلان في دور نصف النهائي وفاز عليه بنتيجة 3/‏‏‏2 وتألق الجوكر في اعادة منتخبنا للمباراة والفوز بها والوصول للنهائي، بعد أن كان المنتخب متأخرا بنتيجة 3/‏‏‏1 ليحول النتيجة الى 3/‏‏‏2.

ويشارك منتخبنا في البطولة بـ 10 لاعبين هم محمد شهاب، محمد الجوكر، عيسى السيد، خالد الكمالي، عبد الرحمن الشامسي، عبد الله العطار، بدر المهيري، احمد شهاب ضمن جميع منافسات البطولة، في حين يشارك لاعبان في فئة الشباب هما سهيل مروان وراشد عبد الله.

وضمن منافسات مسابقة الماسترز، سيطر نجوم منتخبنا على منافسات هذه المسابقة حيث تأهل 4 لاعبين لنصف النهائي وهم محمد شهاب واحمد شهاب ومحمد الجوكر وعيسى السيد، وتأهل محمد شهاب للمباراة النهائية، بعد أن تغلب على زميله احمد شهاب بنتيجة 4/‏‏‏1 وينتظر الفائز من مباراة محمد الجوكر وعيسى السيد من الإمارات أيضاً، ليضمن بذلك منتخبنا حتى اليوم الرابع في البطولة ذهبيتين وفضية و3 برونزيات.

وفي المنافسات التمهيدية لمسابقة الفردي رجال، فاز أحمد شهاب لاعب منتخبنا الوطني على العماني محمد الوهيبي 3/‏‏‏1، وفاز أمير مجدي من مصر على عيسى السيد من الإمارات بنتيجة 3/‏‏‏2 وعمر بوسعيدي من سلطنة عمان على راشد عبد الله من الامارات بنتيجة 3/‏‏‏0.

من جانبه، قدم سلطان الجوكر امين السر العام للاتحاد التهنئة بمناسبة الإنجاز الأول لمنتخبنا في النسخة 12 للبطولة العربية للسنوكر واستهلال مشوار دفاعه عن اللقب بميدالية الفرق الذهبية، مؤكدا أن الإنجاز يعد تأكيد جيد على ريادة الإمارات في اللعبة على المستوى العربي، مشيراً إلى قوة المنافسة في وجود نخبة اللاعبين من مختلف الدول العربية.

وقال: منتخبنا كان كالعهد به في مشاركاته الخارجية التي ظل يمثل فيها الدولة خير تمثيل ويحصد فيها الإنجاز تلو الإنجاز، المشوار مستمر في البطولة لحصد مزيد من الميداليات الذهبية، وأثنى على جميع لاعبي المنتخب.