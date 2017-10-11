الإنجليزي هاتون يقترب من «التوب 10» في سباق الجولف

دبي (الاتحاد)

تقدم الإنجليزي تيريل هاتون للمركز 11 وبات قريباً من دخول قائمة «التوب 10» في ترتيب السباق إلى دبي للجولة الأوروبية للجولف، بعدما نجح في الاحتفاظ بلقب بطولة ألفريد دانهل لينكس التي أقيمت على ملعب سانت أندروز الأعرق في العالم باسكتلندا.

وقدم الإنجليزي صاحب الـ25 ربيعاً أداءً رائعاً في الجولة الأخيرة من البطولة، حيث أحرز مجموع 66 ضربة، ليتفوق على الإنجليزي روس فيشر، ويحصل على 676132 نقطة وينتقل من المركز الـ33 إلى المركز الـ11 في ترتيب السباق إلى دبي رافعاً مجموعه الكامل إلى 1,452,782 نقطة، مما يضع نفسه في موقع جيد قبل خوض منافسات بطولة جولة موانئ دبي العالمية للجولف، على ملاعب عقارات جميرا للجولف من 16 إلى 19 نوفمبر المقبل.

بدأ هاتون الجولة الأخيرة متصدراً بفارق خمس ضربات ولكن تعثر مبكراً في الحفرة الأولى، ولكن بعد ضربة ممتازة اكتسب الثقة وتصدى لانتفاضة روس فيشر المتأخرة لينهي البطولة بمجموع 24 ضربة تحت المعدل. ورغم حلوله بالمركز الثاني نجح فيشر بكتابة اسمه في كتب التاريخ في اليوم الأخير في سانت أندروز، بعدما كسر سجل الدورة القديمة بتحقيقه الـ11 ضربة تحت المعدل بمجموع 61 ضربة، ليتقدم من المركز التاسع إلى المركز السادس، وحصد 450752 نقطة، ليحسن رقمه في الموسم ويصل إلى 1,936,014 نقطة.

في هذه الأثناء، أنهى الفرنسي فيكتور دوبويسون البطولة في المركز الثالث وهو على بعد خطوات قليلة لحجز مكانه في بطولة جولة موانئ دبي العالمية، وحصد الفرنسي على 253955 نقطة ليقفز من المركز الـ 122 إلى المركز 63.