فريق الإمارات بطل سباق هونج كونج للدراجات

أبوظبي (الاتحاد)

تمكن الدراج ماتي موهوريتش من فريق الإمارات، بطل العالم لتحت 23 عاماً، من الفوز بلقب سباق هونج كونج سايكلوثون واجتاز الدراج السلوفيني خط النهاية متقدماً على روبي هوكر من فريق إيزو واي سبورتس سويس ولنس بخمس ثوانٍ، بينما حلّ بن سويفت من فريق الإمارات في المركز الحادي عشر.

وفي معرض حديثه عن الفوز، قال الدراج موهوريتش: «كنا ندرك أن علينا أن نكون في مقدمة هذا السباق لكي نتمكن من الفوز به وتجنب أعبائه، حيث سيكون علينا أن نضمن انضمامنا إلى المجموعات المتقدمة، وقد فعلنا ذلك فعلاً. وبعد 35 كم من بداية السباق، تمكنت مع الدراج سويفت من الانضمام إلى المجموعة المتقدمة التي تألفت من نحو 20 دراجاً، وقد تبين أن هذه هي الخطوة الحاسمة التي كنا نحتاجها لنقدم أداءً مميزاً في هذا السباق. بعد ذلك تقدمت مجموعتنا بمرور الوقت، وقبل نحو 3 كم من خط النهاية تمكنت من الانطلاق متقدماً على بقية الدراجين لأتمكن من الفوز. أنا سعيد جداً بهذا الفوز، وهو شهادة على الدعم الكبير الذي تلقيته من زملائي في الفريق. ولذلك أود أن أوجه الشكر إلى الجميع، سأشارك بعد هذا السباق في جولة قوانجشي، وسأحاول الاستفادة من لياقتي لأتمكن من إنهاء هذا الموسم بسلسلة من الانتصارات». ويشارك فريق الإمارات في جولة تركيا التي تقام بين 10 و15 أكتوبر، كما سيشارك لاحقاً في جولة قوانجشي التي تقام بين 19 و24 أكتوبر.