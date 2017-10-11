فنلندا.. «نووي» طال انتظاره!

جسبر ستارن*

سيكون على فنلندا إضافة خمسة أشهر أخرى إلى فترة انتظار بلغت عقداً من الزمان لكي تبدأ إنتاج الطاقة من مفاعل نووي كان قد أُعلن أنه سيكون الأكبر في العالم. وتم تأجيل تشغيل مفاعل «أولكيلوتو»، القادر على توفير الطاقة لزهاء ثلاثة ملايين منزل، حتى مايو عام 2019، بعد أن كان من المتوقع في السابق أن يبدأ تشغيله في نهاية العام المقبل، حسبما أفادت «تيولسدن فويما»، شركة المرافق التي تتخذ من «هلسنيكي» مقراً لها، والمسؤولة عن تشغيل المفاعل. وذكرت شركة «أريفا» الفرنسية التي تقوم بإنشاء المشروع، أنها تحتاج إلى مزيدٍ من الوقت لتعديل جدول الإنتاج.

وبعد أن مُني المشروع بصعوبات قانونية وتجاوزات التكاليف، يعتبر التأجيل هو العقبة الأخيرة أمام المفاعل الذي من المقرر أن يوفر 1600 ميجاواط من الطاقة الرخيصة إلى الشركات الفنلندية من «مصانع الأوراق» إلى «مركز بيانات جوجل». وقد اضطرت فنلندا العام الماضي إلى استيراد ربع استهلاكها من الكهرباء من السوق الأوروبية، حيث تزيد أسعار التسليم إلى فنلندا زهاء 21 في المئة أعلى من متوسط الأسعار في منطقة شمال أوروبا.

وقال «جوني سيلفينونين»، نائب رئيس شركة «تيلوسدن فويما» المشغلة للمفاعل، في بيان: «نشعر بخيبة أمل عميقة بسبب هذا التأجيل الإضافي»، موضحاً: «إنه لا تزال هناك أعمال جوهرية لا بد من إنجازها».

وتسعى فنلندا إلى تقليص اعتمادها على جيرانها في الحصول على الطاقة، ومن ثم التغلب على نقطة ضعفها المتمثلة في فرط الاعتماد على دول أخرى. وتم توفير أكثر من 10 في المئة من الطلب على الطاقة في فنلندا من خلال واردات روسية حتى عام 2011، عندما وضعت جارتها الشرقية، على حين غرّة، تعرفة جمركية على صادراتها في أوجّ ارتفاع الطلب، وهو ما أفضى إلى تقلّص الواردات بأكثر من النصف.

ونوّه «جون بروتيمسمو»، محلل الأسواق الأول لدى «كينتكت إنرجي جروب» في مدينة «بيرجين» النرويجية، بأنه نظراً للتأجيل لفترة طويلة جداً، فمن الصعب تصور كيف سيقيم المشاركون في السوق الأسعار، مضيفاً: «لا يزال هناك عامان قبل بدء التشغيل؛ لذا ربما تكون هناك تأجيلات إضافية تؤثر بدرجة أكبر على الأسعار».