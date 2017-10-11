بطولة الشيخة فاطمة للرماية تختتم في مراكش اليوم

حسن رفعت (مراكش)

تختتم اليوم بطولة الشيخة فاطمة بنت مبارك العالمية لرماية السيدات بمدينة مراكش المغربية، بإقامة الجولة النهائية لتحدي الاسكيت، وتخوض كل رامية 3 جولات بإجمالي 75 طبقاً، لتتأهل في نهاية الجولات الثلاث أفضل 6 راميات، ليلعبن النهائيات، وتتميز بطولة رماية الأطباق من الأبراج «الاسكيت» خاتمة جولة مراكش بأنها تجمع 19 لاعبة يمثلن 7 دول هي إيطاليا وفرنسا وكازاخستان وسلوفاكيا وروسيا وبريطانيا والمغرب وبينهن أبرز راميات هذه المسابقة في العالم تتقدمهن والإيطالية ديانا «34 عاماً» صاحبة ذهبية دورة الألعاب الأولمبية بريودي جانيرو 2016 وتنافسها زميلتها سبادا «36 عاماً» حاملة ذهبية نهائي كأس العالم في أزمير وزميلتهن سيمونا «32 عاماً» الحائزة على فضية كأس العالم ببكين 2014، إلى جانب الكازاخستانية أولجا الروسية الأصل صاحبة ذهبية كأس العالم بنيقوسيا 2000 والتي تتطلع إلى تحقيق أول إنجاز لها مع منتخب كازاخستان، كما تحمل المغربية ابتسام ماريجي الآمال باعتبارها العربية الوحيدة وتنطلق المنافسات في التاسعة والنصف صباحاً بتوقيت المملكة المغربية «الثانية عشرة والنصف ظهراً بتوقيت الإمارات».

من جانب آخر، أقام معالي الدكتور مانع سعيد العتيبة وزير البترول الأسبق والقطب الرياضي الكبير مأدبة غداء بقصر معاليه في مدينة مراكش على شرف اللجنة المنظمة العليا للبطولة واللجنة المنظمة المحلية واللجنة الفنية وحكام البطولة.

وتبادل معاليه الحديث مع الدكتور اللواء أحمد ناصر الريسي رئيس اللجنة المنظمة العليا، حيث حرص في البداية على تهنئيته بنجاح جولة مراكش، وقال معاليه: قيادتنا الرشيدة منذ إعلان قيام الاتحاد حرصت على دعم القطاع الرياضي باعتباره الاستثمار الأمثل لشبابنا وفتياتنا لتأمينهم من المشاركة في عملية التنشئة الشاملة، منوهاً إلى أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات» دعمت المرأة طوال مسيرة الاتحاد إيماناً منها بأن عطاءها لا يقل أهمية عن الرجال وأصبحت تتبوأ مكانة عظيمة في المجلس الوطني وهناك 7 وزيرات وهذا مصدر فخر واعتزاز.

وأكد الريسي أن البطولة حققت نجاحات كبيرة، وأنه يسعى مع فريق العمل في الموسم المقبل لتحقيق مزيد من النجاحات بما يحقق الأهداف والطموحات التي ترفع اسم وعلم دولتنا عالياً وفي الوقت نفسه ترتقي بمستويات الراميات في كل البلدان عامة والراميات العرب خاصة.

وشكر سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات» لمكرمتها الغالية ورعايتها الكريمة ودعمها للبطولة الأضخم والأغلى في العالم على صعيد رماية السيدات.

ووجه الريسي الشكر إلى معالي الدكتور مانع سعيد العتيبة على الحفاوة البالغة التي حظيت بها اللجنة المنظمة العليا منذ وصولها إلى المغرب، وحرص معاليه على حضور حفل الافتتاح، مما أعطى الحدث زخماً وبعداً إضافياً.

من ناحيتها، عبرت البطلة الكازاخستانية المتوجة مارينا عن فرحتها وسعادتها باللقب الغالي والجائزة المالية وقالت: «حبي للإمارات لا حدود له، لأن بداياتي كانت من ند الشبا في دبي، حيث كان المنتخب يعسكر هناك، واستفدنا كثيراً، وهذا كان وراء تطور مستواي الفني».

ووجهت الشكر إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك على هذه المكرمة التي ستظل محفورة في وجدان كل راميات العالم اللائي تطور مستواهن بشكل ملحوظ، كما وجهت ماريا الشكر إلى اللجنة المنظمة، وإلى كل من ساهم في إقامة جولات البطولة في الإمارات ومصر وإيطاليا والمغرب.