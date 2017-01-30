وكلاء السفر: ضرورة مراجعة السفارة الأميركية واستخدام مركز التخليص المسبق بمطار أبوظبي

رشا طبيلة (أبوظبي)

نصح مديرو مكاتب سفر وسياحة بأبوظبي المسافرين المتأثرين من قرار تغيير متطلبات الدخول الخاصة بها إلى الولايات المتحدة الأميركية، مراجعة السفارة الأميركية قبل التخطيط لرحلاتهم، تجنبا لأي معوقات أثناء سفرهم، فضلا عن استخدام مطار أبوظبي الدولي لأنه يضم مركز التخليص المسبق لإجراءات السفر إلى الولايات المتحدة.

وأضاف هؤلاء أنه يتم التأكد من المسافرين من وجود معهم جميع الوثائق والأرقام الرسمية التي تسهل لهم إجراءات السفر والتي تثبت أسباب زيارتهم للولايات المتحدة الأميركية، مشيرين إلى أنه لم يحصل مع المسافرين الذين حجزوا عن طريقهم أي معوقات لغاية الآن، في حين يتخوف آخرون بعد صدور قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب من السفر إلى هناك. وكانت قد تغيرت متطلبات الدخول الخاصة بدوائر الهجرة في الولايات المتحدة الأميركية بالنسبة لمواطني سبع دول هي إيران والعراق والسودان والصومال وسوريا واليمن وليبيا نتيجة للأمر التنفيذي الموقع من جانب رئيس الولايات المتحدة الأميركية في 27 يناير الجاري ولمدة 120 يوماً.

وأعلن متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي الأميركية أن قرار حظر السفر يشمل حاملي وثائق إقامة دائمة في الولايات المتحدة من مواطني تلك الدول، كما يشمل أيضا طاقم الطائرة.

وقال صلاح الكعبي المدير التنفيذي لـ«بافاريا للعطلات،» إن أهم نصيحة أقدمها للمسافرين الذين يحملون جنسيات الدول المستهدفة من قرار رئيس الولايات المتحدة أن يراجعوا السفارة الأميركية قبل القيام بأي خطوة في استعداداتهم للسفر من حجز تذاكر أو فنادق للتأكد أنهم لن يتم إرجاعهم عند السفر إلى الولايات المتحدة ومن وضع تأشيراتهم».

وقال: «التأكد عند شراء التذاكر أنها قابلة لاسترجاع سعرها في حال تم رفضهم». وفي السياق نفسه، قال سعود الدرمكي الرئيس التنفيذي ومؤسس«بريميير» للسفر والسياحة «أنصح المسافرين من تلك الجنسيات المستهدفة السفر من مطار أبوظبي لتوفر مركز التخليص المسبق لإجراءات السفر إلى الولايات المتحدة الأميركية لأنه في حال تم إرجاعهم سيتم ذلك من مطار أبوظبي وبالتالي يتم توفير الوقت والجهد بالنسبة للمسافر. وتتمثل مهام مركز التخليص المسبق لإجراءات السفر إلى الولايات المتحدة الأميركية في مطار أبوظبي الدولي الذي تم تدشينه مطلع عام 2014، في إنجاز إجراءات الهجرة والجوازات والجمارك والتدقيق الأمني قبل الوصول إلى أراضي الولايات المتحدة الأميركية.

ويوفر المركز للمسافرين إلى وجهات نيويورك وواشنطن ودالاس وشيكاغو وسان فرانسيسكو ولوس أنجلوس عبر الناقل الوطني «الاتحاد للطيران»، خدمات متميزة لإنجاز معاملات دخولهم إلى الأراضي الأميركية من خلال أبوظبي ما يجنبهم الانتظار عند الوصول إلى الولايات المتحدة لإنجاز إجراءات الدخول. وأشار الدرمكي «ننصح المسافرين التأكد من الأوراق الثبوتية والوثائق التي تثبت سبب سفرهم على سبيل المثال بسبب مهام العمل، أو للسياحة أو لزيارة الأهل والأقارب». وبدوره، قال علاء العلي مدير نيرفانا للسفر والسياحة «ننصح المسافرين السفر من مطار أبوظبي لوجود مركز لتخليص إجراءات السفر إلى الولايات المتحدة حتى لا يتكبدوا عناء السفر لساعات الطويلة وارجعاهم والتسبب بخسائر معنوية ومادية لهم».

وأضاف «يجب مراجعه الجهات المعنية التأكد من وضعية التأشيرة المقدمة لهم من الولايات المتحدة الأميركية إذا كانت متوافقه مع القرار».