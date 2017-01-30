«منتجعات» جنة تعلن خطتها الخمسية



تاريخ النشر: الإثنين 30 يناير 2017 أبوظبي(الاتحاد) أعلنت مجموعة فنادق ومنتجعات جنة عن خططها للتوسع خارج دولة الإمارات العربية المتحدة. وقام محمد عبد العزيز بن ربيع المهيري رئيس مجموعة الربيع في أبوظبي، والشريك في مجموعة «جنة للفنادق والمنتجعات» ونعمة عماد درويش الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق ومنتجعات جنة، بوضع خطة استراتيجية للسنوات الخمس القادمة والتي تتضمن أهدافها توسع ونمو العلامة التجارية خارج دولة الإمارات العربية المتحدة. وتهدف المجموعة للتوسع بحيث تبلغ عدد ممتلكاتها 33 فندقا ومنتجعا بحلول عام 2022 في جميع أنحاء الشرق الأوسط. وقال درويش: «إنني سعيد جداً للعمل في إطار هذه الاستراتيجية الجديدة لمجموعة فنادق ومنتجعات جنة بدعم من محمد بن عبد العزيز بن ربيع المهيري ومناقشة خطط التوسع المستقبلية والاتفاق عليها». من جانبه قال المهيري: «يسرني التعاون مع مجموعة فنادق ومنتجعات جنة، حيث تعرف بخدماتها الراقية وابتكاراتها المميزة في مجال الضيافة». وأوضح أن مجموعة فنادق ومنتجعات جنة تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات ذات المستوى العالي لضيوفها وزوارها لتصبح العلامة التجارية الرائدة في مجال الفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات.