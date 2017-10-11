حمدة القبيسي من بساط المبارزة إلى العمل الإداري

أبوظبي (الاتحاد)

انتقلت حمدة القبيسي لخوض تحدٍ جديد في مسيرتها الرياضية لتتحول من بساط المبارزة كلاعبة في صفوف نادي بني ياس والمنتخب الوطني إلى العمل الإداري، لتصبح أول سيدة تتولى منصباً إدارياً في تاريخ نادي بني ياس، إثر قرار الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس نادي بني ياس بإعادة تشكيل مجالس إدارات النادي الذي صدر مؤخراً.

وتوجهت حمدة القبيسي بالشكر إلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان رئيس النادي، وقالت: «كنت أول فتاة يتم اختيارها لتمثيل المنتخب الوطني للمبارزة، كما كنت أول فتاة تندرج في صفوف فريق بني ياس وأول فتاة بالخليج تحصل على شهادة خاصة بالتحكيم في هذا المجال، ولكن هذا المنصب هو الأغلى والأهم بالنسبة لي، لأنه جاء بعد اختيار سموه وثقته الغالية التي أتمنى أن أترجمها على أرض الواقع بعمل خلاق يسهم في الارتقاء بالحضور الرياضي للنادي».

وعن نادي بني ياس قالت القبيسي: «للنادي بصمات واضحة على الصعيدين المحلي والخارجي في العديد من الألعاب الرياضية، ولكن وجودي الآن وبمساعدة باقي أعضاء مجلس إدارة شركة الألعاب الرياضية سيكون من أجل تحقيق نجاحات أوسع وأشمل ولرفع وتيرة المنافسة في النشاط الرياضي النسوي بشكل عام وعدم إهمال نشاط رياضي على حساب نشاط رياضي آخر، إذ من شأن توزيع الاهتمام على كل الأنشطة تعزيز الحضور التنافسي لكل الفرق الرياضية بآن معاً».

وتشدد القبيسي على أن الفتاة الإماراتية محظوظة بقيادتها الرشيدة التي تحرص دائماً على أن تحصل المرأة على كامل فرصها ومكانتها في شتى المجالات على الصعد الاجتماعية والثقافية والرياضية لهذا ليس من المستغرب وجود العديد من المبدعات الإماراتيات في كل المجالات ورغبتهن في صناعة التاريخ.

وتوجهت حمدة القبيسي في نهاية حديثها برسالة إلى الفتاة الإماراتية قائلاً: «ترقبوا الألعاب التي سيوفرها لكن نادي بني ياس في المستقبل القريب وليس عليكم سوى أن تختاروا لتحصلوا على بطولات ستخلد في الذاكرة».