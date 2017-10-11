«الهيئة» تثمن مبادرة محمد بن راشد بتحويل «الأولمبياد الخاص» لـ «منظمة مستقلة»

دبي (الاتحاد)

ثمن مجلس إدارة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة خلال اجتماعه الرابع لعام 2017 الذي ترأسه محمد إبراهيم المحمود نائب الرئيس، مساء أمس الأول، مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتحويل الأولمبياد الخاص الإماراتي لمنظمة مستقلة، واختيار سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان رئيساً فخرياً.

وأكد مجلس إدارة الهيئة، أن قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يعكس الاهتمام والمكانة التي يحظى بها أصحاب الهمم لدى القيادة الرشيدة، وأن القرار سيعزز نجاح استضافة الدولة لدورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص - أبوظبي 2019 وإخراج الحدث الرياضي بالصورة التي تجعل منه محطة عالمية فارقة في مجال رياضة ذوي الاحتياجات الخاصة.

ورفع مجلس إدارة الهيئة التهنئة للمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية بمناسبة نجاح منتخبي البلدين في بلوغ نهائيات كأس العالم في روسيا 2018، متمنياً تحقيق أفضل النتائج وتمثيل الوطن العربي خير تمثيل.

ووافق المجلس على إشهار نادي الشارقة للصقارين بناءً على المرسوم الأميري الصادر عن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والخاص بإنشاء نادي الشارقة للصقارين الذي يهدف إلى الحفاظ على الموروث الثقافي المرتبط بالصيد ونشر ثقافة الصيد بالصقور ليكون النادي إضافة جيدة إلى الأندية الإماراتية.