القطار السريع في المغرب تحت الاختبار

الرباط (أ ف ب)

يجري القطار السريع في المغرب، أول خط قطار سريع في القارة الأفريقية يدخل الخدمة في صيف 2018، أولى تجاربه بسرعة 320 كيلومتراً في الساعة هذا الأسبوع، بحسب ما أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية.

وسار القطار يوم الاثنين بسرعة 275 كيلومتراً في الساعة، قاطعاً مسافة 110 كيلومترات بين القنيطرة وطنجة (الشمال)، بحضور وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان الذي أتى للاطلاع على التقدم المنجز في إطار هذا المشروع «الذي يجسد فحوى العلاقات الثنائية بين فرنسا والمغرب».

وقال لودريان، خلال التوقيع على اتفاقية قرض بين الوكالة الفرنسية للتنمية والمكتب الوطني للسكك الحديدية في المغرب، إن «هذا القطار هو أسرع قطارات القارة الأفريقية من الآن مع سرعة 270-275 كيلومتراً في الساعة».

وبلغت الكلفة الإجمالية للمشروع الذي تموله فرنسا بنسبة 50% عبر قروض مختلفة، نحو 22.9 مليار درهم مغربي (نحو ملياري يورو)، أي أكثر بـ 15 % من التقديرات الأولية سنة 2007، بحسب الأرقام التي عممت الاثنين. وقال ربيع الخليع، المدير العام للمكتب، خلال حفل التوقيع: «لا نزال دون 9 مليونات يورو للكيلومتر في مقابل معيار أوروبي يصل إلى 20 مليون دولار للكيلومتر».

واستلزم المشروع الضخم والمعقد بسبب طبيعة الأراضي والرياح العاتية، بناء جسور على مسافة زادت على 12 كيلومتراً بين طنجة والقنيطرة، يمتد أطولها على 3.5 كيلومترات.

وأوضح الخليع: «بعد بلوغ سرعة 320 كيلومتراً في الساعة، تبقى أمامنا سلسلة من الاختبارات، ثم قرابة أبريل، سنعلن عن وضع الخط قيد الخدمة تقنياً»، ونباشر اختبارات ترويض المحرك «تمهيداً لتشغيل القطار في خلال صيف العام 2018». وتتوقع شركة السكك الحديد في المغرب أن يستخدم هذا الخط نحو 6 ملايين راكب في خلال ثلاث سنوات. وكان من المفترض إنجاز هذا المشروع في نهاية العام 2015، غير أن التسليم استغرق أكثر من المتوقع بسبب عمليات الاستملاك.