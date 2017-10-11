«كين - ‏آلي».. مسلسل الميركاتو الشتوي

أنور إبراهيم (القاهرة)

يعتبر «الثنائي» الإنجليزي الخطير هاري كين، وديلي آلي نجما فريق توتنهام أكثر اللاعبين المطلوبين في أكثر من ناد أوروبي كبير، كما أنهما يمثلان حاضر ومستقبل منتخب «الأسود الثلاثة» الانجليزي، ولكن السؤال الذي طرحه موقع «ياهو سبورت»:هل سيمثلان أيضا مستقبل توتنهام؟ ربما يحدث ذلك في حالة واحدة فقط هي إذا استطاعا أن يقاوما الإغراءات والعروض التي ستنهال عليهما من كل مكان، وبوجه خاص من كبيري إسبانيا ريال مدريد وبرشلونة على حد قول الصحف الإسبانية.

فالأول هاري كين، الذي وضعه الكثيرون محل مقارنة مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في عشقه لتسجيل الأهداف من مختلف الزوايا وفي مختلف الظروف والأجواء، استطاع أن يجذب بأرقامه وإحصائياته الرائعة أطماع الأندية الكبرى الأخرى، وفي مقدمتها ريال مدريد الذي يبدي مسؤولوه استعدادهم للتقدم بعرض رسمي خلال الميركاتو الصيفي القادم، إذ كشفت صحيفة «ماركا» الإسبانية النقاب عن أن إدارة «الميرنجي» ترغب في الدخول بقوة إلى سوق الانتقالات الصيفية القادمة، بعد أن كان أداء الريال باهتاً في الميركاتو الصيفي الأخير، حيث فشل في الفوز بصفقة اللاعب الفرنسي الشاب كيليان مبابي، ولهذا قرر تكثيف جهوده خلال المرحلة المقبلة لضم كين، وأيضا السعي لضم زميله ديلي آلي، على اعتبار أنهما نجمان يكمل كل منهما الآخر، فضلاً عن أنهما يتمتعان بقدر كبير من الفاعلية الهجومية وهذا سر انجذاب النادي الملكي إليهما.

ولكن صحيفة «سبورت» الكتالونية أكدت أن الريال ليس وحده الذي يسعى إلى ضم هذين النجمين أو أحدهما على أقل تقدير، وإنما هناك أيضا برشلونة الذي يحاول مصالحة جماهيره، بعد فشل صفقة نجم خط الوسط البرازيلي فيليبي كوتينيو لاعب ليفربول الانجليزي، بعد تمسك «الريدز» باللاعب إلى آخر مدى رغم عروض البارسا التي تدرجت في الزيادة إلى أن تجاوزت 150 مليون يورو. وإزاء هذه الرغبات الصريحة من جانب الريال والبارسا، يتحرك مسؤولو توتنهام بقوة في اتجاه قطع الطريق على أية محاولات لإغراء هذين النجمين، بالسعي إلى مد عقديهما وإغرائهما بزيادة الراتب مرة أخرى، إذ ذكرت صحيفة «التلجراف» الانجليزية أن إدارة توتنهام تسعى للاحتفاظ بهذا الثنائي الرائع في لندن الموسم القادم، ليكونا موجودين عند افتتاح الملعب الجديد الذي يحمل اسم وايت هارت لين.

وكان توتنهام قد سبق ومد عقد ديلي آلي حتى عام 2022 براتب أسبوعي قدره 50 ألف جنيه إسترليني، اعتباراً من شهر سبتمبر2016، واقترح النادي على اللاعب رفع راتبه مرة أخرى إلى 80 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً مع مده عاماً إضافياً، ويأمل «السبيرز» في توقيع آلي سريعاً قبل أن يعثر على وكيل أعمال جديد له، حيث إنه دون وكيل أعمال حالياً، تجنبا للمزايدة على راتبه. وفي المقابل فإن هاري كين جدد بدوره عقده في 2016 حتى يونيه 2022 براتب أسبوعي 100 ألف جنيه إسترليني، وبعقد ينتهي في يونيه 2022.

وعلق قائلا: سوف نرى ما سيحدث. واختتم موقع «ياهو سبورت» تقريره بقوله: ها هو «مسلسل» الثنائي الانجليزي «كين- ‏آلي» يبدأ بالكاد ولا أحد يعلم متى ولا أين سينتهي؟.