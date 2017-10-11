خام البصرة الخفيف يتعرض لضغوط آسيوية

سنغافورة (رويترز)

قالت أربعة مصادر تجارية: أمس: «إن الأسعار الفورية لخام البصرة الخفيف العراقي تحميل أكتوبر الجاري في آسيا انخفضت لتباع بخصومات سعرية مقابل سعر البيع الرسمي للخام وقد تظل ضعيفة لشهر آخر بعد أن امتنع العراق عن خفض الأسعار لشهر نوفمبر المقبل».

وأبقى العراق على سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف إلى آسيا لشهر نوفمبر من دون تغيير، حتى في الوقت الذي خفضت فيه السعودية السعر الرسمي لخامها العربي المتوسط. وتضع الأسعار الرسمية لشهر نوفمبر خام البصرة الخفيف عند علاوة تبلغ 40 سنتاً مقابل الخام العربي المتوسط، مما يجعل الخام العراقي أغلى خام متوسط عالي الكبريت يُنتج في الشرق الأوسط.

وتعني خصومات السعر الفوري لخام البصرة أن المشترين بعقود آجلة الذين كانوا يتطلعون إلى إعادة بيع شحناتهم لا يرغبون في التخلي عنها لأنهم سيتكبدون خسائر. وقد يقلص ذلك حجم وأرباح التداول في إحدى أكثر الخامات شيوعا في آسيا. وقالت مصادر تجارية: «إن شحنات خام البصرة الخفيف للتحميل في أكتوبر المتجهة إلى آسيا تم بيعها بخصومات تزيد على عشرة سنتات للبرميل عن سعرها الرسمي، وهو أدنى مستوى في أشهر». وقال تاجر يعمل من سنغافورة في إشارة إلى مبيعات الشحنات تحميل نوفمبر: «هذا الشهر سيكون الأمر صعبا أيضا».

واعتاد العراق تحديد الأسعار الشهرية لتتماشى مع السعودية، لكن الفجوة السعرية زادت بعد أن سجلت شركة تسويق النفط العراقية (سومو) طلبا قويا على نفطها الذي أصبح أساسيا لمصافي النفط في الهند والصين كوريا الجنوبية. ويقول التجار، الذين طلبوا عدم نشر أسمائهم: «إن الأسعار المرتفعة تشير أيضا إلى علاوات قوية حققها خام البصرة في مزادات في بورصة دبي للطاقة».

وقال تاجر يقوم بالتداول في خام البصرة في آسيا: «المشكلة في أن العراق يولي الكثير جدا من الثقة لمستويات مزاد بورصة دبي للطاقة. إنها لا تمثل السوق بأكملها لأن التجار ممن لديهم مراكز مدينة هم من يشترون خلال المزاد».

ويحتاج التجار ممن لديهم مراكز مدينة إلى شراء شحنات للوفاء بمبيعات عقد أو تقديمها إلى مصافي التكرير. وتبيع شركة تسويق النفط العراقية في الوقت الحالي مليوني برميل من خام البصرة الخفيف وكمية مماثلة من خام البصرة الثقيل شهريا. وبدأت الشركة في طرح خامها عبر مزادات في بورصة دبي للسلع في أبريل الماضي. وزادت صادرات خام البصرة من الحقول الجنوبية في العراق إلى 3.24 مليون برميل يوميا في المتوسط في سبتمبر.