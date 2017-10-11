أسعار النفط ترتفع بعد إشارة استعادة التوازن

نيودلهي، سنغافورة (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط أمس، في الوقت الذي قالت فيه «أوبك»، إن هناك مؤشرات واضحة على أن السوق تستعيد توازنها، وفي الوقت الذي يظل فيه الإنتاج الأميركي متأثراً بالإعصار نيت.

وبحلول الساعة 0648 بتوقيت جرينتش، جرى تداول العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي عند 49.65 دولار للبرميل بارتفاع سبعة سنتات، أو ما يعادل 0.1%، عن الإغلاق السابق.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 12 سنتا، أو ما يعادل 0.2%، إلى 55.91 دولار للبرميل.

ويقول متعاملون، إن الأسعار تلقت دعما في الوقت الذي تقول فيه منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، إن أسواق النفط تستعيد توازنها سريعاً، بعد فائض في الإنتاج امتد لسنوات. كما تتلقى الأسعار في الأجل القصير دعماً من الولايات المتحدة، حيث توقف 85%، أو ما يعادل 1.49 مليون برميل يومياً، من إنتاج النفط في خليج المكسيك بالولايات المتحدة بعد الإعصار نيت، بحسب ما قاله مكتب السلامة وحماية البيئة التابع لوزارة الداخلية الأميركية يوم الاثنين. وأجلت شركات النفط موظفين من منصات نفطية في الخليج وقلصت إنتاج النفط قبيل العاصفة التي ضربت المنطقة في مطلع الأسبوع. ويقول متعاملون إنهم لا يتوقعون أن تستمر التعطيلات طويلاً.