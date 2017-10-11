«نماء» للارتقاء بالمرأة تطلق «أكاديمية بادري الإلكترونية»

الشارقة (الاتحاد)

أطلقت مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، خلال مشاركتها في «جيتكس لنجوم المستقبل»، إحدى الفعاليات المنعقدة حالياً على هامش معرض «أسبوع جيتكس للتقنية 2017» في دبي، منصتها التعليمية التفاعلية الأحدث، «أكاديمية بادري الإلكترونية لريادة الأعمال»، على الرابط www.badiriacademy.ae.

وتقدم الأكاديمية، التي تندرج تحت مظلة «بادري للمعرفة وبناء القدرات»، التابعة لمؤسسة «نماء»، 16 حلقة عمل تعليمية وأربعة كتب إلكترونية، لدعم قدرات رائدات الأعمال وإمكاناتهن، وتزويدهن بالمهارات والمعارف اللازمة، لتساعدهن على تحقيق النجاح والتميز في قطاع الأعمال.

وتتيح الأكاديمية للرجال والنساء على حد سواء فرصة الاستفادة من محتوياتها، إلا أن بعض محتوياتها متاحة حصرياً لرائدات الأعمال، بهدف تطوير ثقافة ريادة أعمال نسوية عالمية المستوى.

ويأتي إطلاق الأكاديمية، وهي الأولى من نوعها على الإنترنت لدعم مشاريع المرأة وتنميتها، بالشراكة مع خبيرة الأعمال البرازيلية بيل بيسي، مؤسسة مدرسة فازينوفا لريادة الأعمال والإبداع، ومؤلفة الكتاب الإلكتروني «فتاة وادي السيليكون: كيف تستطيع ريادة الأعمال تغيير حياتك».

وقالت ريم بن كرم، مدير مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة: «تهدف الأكاديمية الجديدة إلى دعم رياديات الأعمال وتمكينهن من عرض مشاريعهن الريادية، إضافةً إلى تطوير مهارات السيدات، ما يفسح المجال أمامهن للمشاركة بفاعلية ونجاح في مختلف القطاعات الاقتصادية محلياً وإقليمياً وعالمياً».

وأضافت بن كرم: «تركز بادري على بناء قدرات المرأة من خلال دورة تدريبية مكثفة على الإنترنت ومصممة لدعم وتطوير المهارات الريادية والمهنية لدى السيدات، وتزويدهن بالمعلومات والأدوات اللازمة التي تمكنهن من التنافس بنجاح في أسواق متنوعة».

وتتيح المواد التدريبية التي توفرها الأكاديمية للسيدات المشاركات، فرصة الاندماج في رحلة مهنية تثقيفية مصممة خصيصاً لإحداث أثر مباشر وتحول حقيقي في حياتهن، بهدف تعزيز صلابتهن وتمكينهن من مواجهة التحديات التي قد تعترض مشوارهن المهني.